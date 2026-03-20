Exhorta Fiscalía a no publicar fotografías de vacaciones en redes sociales

Si durante las vacaciones planeas compartir fotografías en redes sociales, es importante tomar algunas precauciones para evitar exponer información personal o detalles que puedan poner en riesgo tu seguridad o la de tu hogar, alertó la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado.
Las publicaciones en internet pueden revelar información sobre ubicación, planes de viaje o incluso, indicar que el domicilio se encuentra solo. Estos datos pueden ser utilizados por personas malintencionadas para cometer fraudes o aprovechar la ausencia de los propietarios.
Si sales de vacaciones y decides compartir tus fotos en redes sociales, considera las siguientes recomendaciones:
- Ajusta la configuración de privacidad para que solo amigos o personas de confianza puedan ver tus publicaciones.
- Evita publicar fotografías en tiempo real que indiquen que te encuentras fuera de casa. Es preferible compartirlas después de haber regresado.
- Evita mostrar boletos de viaje, documentos personales o información que pueda revelar datos sensibles.
- Sé cuidadoso al aceptar solicitudes de amistad o seguidores de personas que no conoces.
Por último, si fuiste víctima o detectas alguna de estas acciones, puedes realizar un reporte (no constituye una denuncia formal) en el siguiente correo electrónico delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o bien, realiza la denuncia anónima por medio de la página https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ o acudir de manera presencial a la Fiscalía de zona.