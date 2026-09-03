EU intercepta y hunde embarcación presuntamente vinculada con “Los Choneros”

El ejército de Estados Unidos interceptaron y destruyeron este miércoles una embarcación que supuestamente operaba como estación flotante de reabastecimiento para actividades de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental y estaba vinculada con la organización criminal ecuatoriana Los Choneros. La operación se realizó en coordinación con el gobierno de Ecuador.

De acuerdo con una publicación del Comando Sur en X, infantes de Marina y marinos estadunidenses desplegados desde el buque de asalto anfibio San Antonio abordaron, registraron y aseguraron la embarcación sin que se reportaran incidentes.

Las personas que se encontraban a bordo fueron entregadas a las autoridades ecuatorianas y, una vez despejado el barco, las fuerzas estadunidenses lo hundieron, El Comando Sur no informó cuántas personas fueron trasladadas ni presentó públicamente detalles sobre las pruebas que sustentaron el vínculo con Los Choneros.

La operación ocurrió en el marco de la campaña militar de la administración de Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de participar en el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que cumplió un año este mes, y que dejó al menos 227 personas muertas en cerca de 70 ataques.

En otra publicación, el Comando Sur le contestó al Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador, acerca del operativo: “El mensaje es claro: la Coalición Americana contra los cárteles seguirá aplicando una presión sistémica total contra los narcoterroristas”.