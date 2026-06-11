EU e Irán perfilan memorando de intenciones para abrir 60 días de negociaciones sobre acuerdo nuclear

Estados Unidos e Irán se estarían preparando para firmar la próxima semana una carta de intención o memorando de entendimiento que abriría una nueva etapa de negociaciones bilaterales con el objetivo de alcanzar un acuerdo de largo plazo, según fuentes cercanas a los esfuerzos diplomáticos, informó este jueves CBS news.

De concretarse, el documento iniciaría un periodo de 60 días de conversaciones para definir los términos del eventual pacto, aunque el plazo podría ampliarse si ambas partes lo consideran necesario. Entre las primeras medidas contempladas estaría garantizar la “libertad del comercio” mediante operaciones para retirar minas y reabrir el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según las fuentes, en principio Teherán asumiría el compromiso de no enriquecer uranio durante un periodo de entre 15 y 20 años y desmantelar instalaciones nucleares. A cambio, recibiría alivio financiero de manera gradual y condicionado al cumplimiento de los compromisos establecidos.

El anuncio ocurre después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este jueves que canceló ataques y bombardeos previstos contra Irán al asegurar que los puntos finales de un posible acuerdo habían sido aprobados por “todas las partes involucradas”, incluidos Estados Unidos y varios países de Medio Oriente. También adelantó que el lugar y la fecha de una eventual firma serán anunciados próximamente, sin dar más detalles.

La expectativa sobre el acuerdo coincide con la próxima participación de Trump en la cumbre del G7 en Francia, donde se prevé que las tensiones en Medio Oriente y el impacto de la guerra sobre el comercio mundial ocupen un lugar central en la agenda.