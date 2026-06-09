EU confirma tres casos más de gusano barrenador en Texas y Nuevo México

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó tres casos más de gusano barrenador del Nuevo Mundo, dos de ellos en Texas, según la división de sanidad animal de la agencia.

El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) indicó que los dos casos de Texas afectaban a un ternero en el condado de La Salle y a una cabra en el condado de Gillespie.

El APHIS aclaró que otro caso notificado más temprano en un perro del condado de Andrews se reclasificaría como el primer caso detectado en Nuevo México. El veterinario que lo notificó se encuentra en Texas, según la agencia, pero el perro reside en un hogar del condado de Lea, en el vecino Nuevo México.

“Esta situación está evolucionando y esperamos que surja nueva información a medida que continúe nuestra investigación”, expuso en el comunicado Dudley Hoskins, subsecretario de Marketing y Programas Regulatorios del USDA.

El gusano barrenador es una plaga grave que amenaza al ganado, a las mascotas, a la fauna silvestre y, en casos excepcionales, a las personas, según el USDA. Las larvas se introducen en el tejido vivo de los animales, causando heridas graves y pérdidas económicas significativas.

El viernes, la autoridad confirmó un segundo caso del parásito carnívoro en Texas, a pocos kilómetros de donde se notificó la semana pasada la primera detección en Estados Unidos en décadas.

Reuters informó el año pasado de que cientos de veterinarios, personal de apoyo y trabajadores de laboratorio de la división de sanidad animal del USDA habían abandonado sus puestos después de que la administración Trump presionara para que dimitieran, lo que dejó al área con menos especialistas para responder a los brotes de enfermedades animales y aumentó la preocupación sobre la preparación ante emergencias.

Los científicos prevén que puedan surgir nuevos casos en los próximos días y semanas, pero eso no significa que el gusano barrenador se esté propagando rápidamente, apuntó Edward Burgess, un entomólogo de la Universidad de Florida que estudia a la mosca.

“Cuando se detecta el primer caso, todos se mantienen alerta y lo vigilan con mayor atención”, agregó Burgess. “Y cuando uno busca algo, es más probable que lo vea”.

El gusano barrenador recibe su nombre por el hábito de las larvas de excavar, o atornillarse, en una herida del animal, según el USDA. La plaga se come la carne del animal, abriendo aún más las heridas e incrementando el riesgo de infecciones bacterianas mortales. Los mamíferos pueden morir en pocas semanas si no se les trata. Hay una docena de medicamentos aprobados por el gobierno para sanar al ganado.

Con información de La Jornada