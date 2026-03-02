Estudiante italiano es golpeado en sepelio de ‘El Mencho’ en Zapopan, Jalisco

Ciudad de México. Emilio, un estudiante italiano que está de intercambio en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, fue golpeado por asistentes al sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan.

El joven comentó que ingresó al cementerio para intentar tomar imágenes de cerca de la ceremonia, lo que molestó a algunos de los presentes, quienes lo golpearon dejándole el rostro ensangrentado, además de que le quitaron una mochila, dos cámaras, su teléfono y le rompieron dos dientes.

El muchacho, quién no habla idioma español, salió caminando hasta la entrada del panteón, donde se sentó desconcertado, cerca del personal de la Guardia Nacional.

Emilio fue auxiliado por una persona que lo llevó a recibir atención médica. Más tarde salieron dos jóvenes y dijeron que supuestamente el equipo y la mochila del estudiante habían sido entregados a personal de seguridad del recinto.