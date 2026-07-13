Esposa otorga perdón al ex director de Pemex, pero jueza lo vincula a proceso por violencia familiar

Cuernavaca, Mor. Víctor N., ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso por la juez de control Consuelo Correa por el delito de violencia familiar en perjuicio de María Felicia y su hijo menor de edad. En cuanto al delito de violencia vicaria fue desestimado por la impartidora de justicia.

En la audiencia de vinculación a proceso que se realizó la mañana de este lunes, la jueza informó que la víctima, María Felicia Jiménez, otorgó el perdón al ex funcionario federal.

La jueza dio a conocer una misiva con fecha 10 de julio el cual fue entregado en la Oficialía de Parte de la Fiscalía de Morelos, en el que la pareja del ex director de Pemex, le otorga el perdón; no obstante, aclaró que los delitos de los que se le acusa al exfuncionario, se persiguen de oficio, por lo que continúa el desarrollo de la diligencia.

En el documento, Felicia Jiménez manifiesta su voluntad de otorgar el perdón así como de no continuar con las carpetas de investigación que se han iniciado en contra del ex director de Pemex, con el argumento de que la víctima está atendiendo la estabilidad y bienestar de su núcleo familiar.

Se decretaron tres meses para la celebración de la siguiente audiencia.

Cuartoscuro