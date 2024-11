Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne durante un concierto en Londres

Zayn Malik rindió homenaje a su fallecido ex compañero de One Direction, Liam Payne , durante la noche de apertura de su gira Stairway to the Sky en Leeds, Inglaterra, el sábado por la noche.

En una foto publicada por un fan, se podía ver una proyección que decía: “Liam Payne 1993-2024 Te amo, hermano” en la pantalla del escenario. También agregó un corazón rojo al homenaje.

Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne

Zayn Malik , de 31 años, pospuso la etapa estadounidense de su gira en octubre tras la «desgarradora pérdida» de Liam Payne. Además, a principios de este mes, pospuso sus conciertos de Edimburgo, Escocia, hasta diciembre debido a “circunstancias imprevistas”, lo que hizo que el concierto del sábado en Leeds fuera el debut de su gira.

El motivo por el cual el cantante retrasó dos fechas europeas sigue sin estar claro, aunque sí asistió al funeral de Payne el miércoles en los Home Counties de Inglaterra. Sus conciertos en Edimburgo estaban programados originalmente para el día del funeral de Payne y el día siguiente.

Malik se reunió con sus ex compañeros de banda Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson por primera vez en casi nueve años para despedir a su ex compañero de One Direction el pasado miércoles.

El mensaje de Zayn Malik a Liam Payne tras la muerte del cantante

El cantante fue fotografiado interactuando junto a Louis Tomlinson antes de ingresar a la iglesia. Malik rindió homenaje al creador del éxito Strip That Down solo un día después de su muerte con una conmovedora publicación que posteó en su perfil de Instagram.

En su extensa nota, que iba acompañada de una foto de la pareja durmiendo cuando eran adolescentes, compartió su pesar por no haberle agradecido nunca por estar a su lado “en algunos de los momentos más difíciles de su vida”. También dijo que “respetaba” a Payne por ser “sensato” y “obstinado”.

Payne murió a los 31 años después de caerse de su habitación de hotel en el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre. Murió por múltiples traumas que le provocaron hemorragias internas y externas, informó la Fiscalía Nacional Penal y Correccional tras su muerte.

Con información de Quién