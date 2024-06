Zac Efron está feliz porque su ex, Vanessa Hudgens, será mamá

Zac Efron cree que Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale serán «las mejores madres del mundo».

El actor de 36 años protagonizó junto a Vanessa – con quien también salió durante un período de cinco años – y Ashley en la serie de películas High School Musical a finales de 2000 y está feliz de que sus dos ex co estrellas estén esperando bebés.

Zac Eron reacciona al embarazo de Vanessa Hudgens

Durante una entrevista con Access Hollywood, el actor Zac Efron afirmó: «Van a ser las mejores madres del mundo. Vamos a tener unas reuniones familiares muy divertidas».

Vanessa Hudgens está esperando su primer bebé con su esposo Cole Tucker, mientras que Ashley Tisdale y su esposo Christopher French ya tienen juntos a Juniper French, de tres años, y están esperando otro.

Vanessa, quien interpretó a Gabriella Montez en High School Musical, mostró su creciente pancita de embarazada en la alfombra roja antes de la ceremonia de los premios Oscar, celebrada en marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Ashley Tisdale no imaginaba tener otro bebé

Por su parte, Ashley Tisdale , que interpretó a Sharpay Evans en la franquicia, pero también protagonizó The Suite Life of Zack and Cody al mismo tiempo, admitió que no había imaginado tener otro bebé debido a lo «duro» que había sido el parto para ella.

Al hablar en un video publicado en TikTok, dijo: «Después de tener a Júpiter, me dije: ‘No volveré a hacer esto’. Creo que fue físicamente muy duro para mí. Para mí no fue la experiencia más increíble.

Creo que empecé a pensar en ello de esa manera, que es una bendición ser capaz de ver este pequeño bebé lindo venir al mundo. Cuando pienso en ello, ¿veo a Ju-Ju como un hijo único? Estoy emocionada y Júpiter también».

Con información de Quién