Wendy Guevara es hospitalizada de urgencia

Wendy Guevara fue hospitalizada de emergencia este 26 de junio en Colombia durante un viaje que realizó con Nicola Porcella.

La noticia fue dada a conocer en redes sociales, donde la propia influencer reveló por qué ingresó de nueva cuenta al hospital, a un mes de su cirugía, en calidad de urgencia.

Detalló que presentó un fuerte dolor estomacal que la alarmó, por lo que con ayuda del actor de ‘El amor no tiene receta’ recibió atención médica.

«Me pusieron un suero. Me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza. Como me comí un elote en la Ciudad de México con chile, me sentí muy mal. Traía mucha diarrea ahorita», precisó.

Su mánager compartió en su perfil personal de Instagram varias fotografías de la influencer recibiendo atención médica, donde se observa que Nicola Porcella estuvo a su lado en todo momento, cuidándola y apoyándola.

Los exhabitantes de La Casa de los Famosos México viajaron a Colombia por compromisos de trabajo y fue ahí cuando Wendy Guevara se comenzó a sentir mal.

Tras confesar que el fuerte dolor fue provocado por un elote, Wendy Guevara detalló que tras un par de horas en el hospital, lograron controlar su malestar y ahora se encuentra recuperándose; pero este 27 de junio, destapó que ahora teme tener una nueva enfermedad.

Información tomada de LasEstrellas TV