Vanessa Hudgens confirmó que ella y su marido Cole Tucker le dieron la bienvenida a su bebé. Sin embargo, admitió que estaba decepcionada por no haber sido la primera persona en anunciar la noticia después de que circularan fotografías de ella saliendo del hospital en Santa Mónica el miércoles con su recién nacido.

Vanessa Hudgens manda contundente mensaje tras el nacimiento de su bebé

A través de un post en su cuenta en Instagram, la actriz señaló que estaba decepcionada por la violación a su privacidad.

«Estamos decepcionados de que la privacidad de nuestra familia no haya sido respetada y que haya sido explotada durante este momento tan especial debido a la codicia de una cámara de objetivo largo que alimenta a los medios de comunicación. A pesar de todo, mamá papá y el bebé están felices y sanos», escribió.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de nacimiento, el sexo y el nombre del bebé de la pareja.

Cole Tucker cumplió 28 años esta semana, por lo que la protagonista de High School Musical, no dejó pasar la oportunidad de felicitarlo.

Junto a un carrusel de fotos de ella y el jugador de beisbol, Vanessa indicó: «Feliz cumpleaños a mi pedazo de cielo @cotuck. Haces del mundo un lugar más brillante sólo por ser tú».

Vanessa Hudgens eligió sus proyectos profesionales pensando en sus futuros hijos

Vanessa Hudgens, que anunció su embarazo en la gala de los Oscar de este año, explicó recientemente que siempre había tomado sus decisiones profesionales pensando en sus futuros hijos.

En declaraciones a E! News, Vanessa explicó que había elegido bien sus proyectos profesionales pensando en que sus hijos los pudieran ver sin que ella sintiera temor.

«Enseñaré a mis hijos todo mi trabajo. Por eso elegí cosas a lo largo de mi carrera. Quería asegurarme de que cuando tuviera hijos, habría algo que pudieran ver a cualquier edad», aseguró.

Recientemente, Vanessa también ganó el programa de concursos The Masked Singer y esto representó una victoria muy significativa para ella.

«Ser ganadora siempre es increíble. Especialmente cuando no tiene nada que ver con Vanessa Hudgens y tiene todo que ver con lo que llevo dentro y con lo que realmente aporto. Fue un viaje hermoso para mí poder seguir adelante y realmente me tomó por sorpresa lo emotivo que me hizo», aseguró.

Con información de Bang Showbiz.