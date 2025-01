Valentino, hijo de Ricky Martin, se despide tras posible cierre de TikTok

TikTok tiene planeado cerrar su aplicación para usuarios de Estados Unidos el domingo.

Valentino Martin, uno de los mellizos de 15 años del famoso cantante puertorriqueño Ricky Martin , compartió un mensaje sincero en sus redes sociales sobre cómo el posible cierre de TikTok en Estados Unidos le está afectando.

Valentino, conocido en la plataforma como @tino_mart1n, expresó su preocupación y desilusión ante la noticia, diciendo:

«TikTok me ha enseñado muchas cosas, cómo puede cambiar tu vida en tantos aspectos y ha cambiado realmente la mía en estos años. Antes de TikTok me encantaba ver videos de otras personas, haciendo contenido, hasta que a mediados del 2020 abrí mi propio canal de YouTube y fue genial. Llegó un momento en que Internet me enseñó muchas cosas, estoy muy agradecido TikTok por entrar a mi vida», dijo.

Valentino ha sido una figura activa en TikTok desde que comenzó a subir contenido a la plataforma. Con más de 68 mil seguidores, ha cautivado a sus fans con sus coreografías y su pasión por el baile. Además, recientemente sorprendió a todos con un impresionante cosplay del personaje de anime Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, lo que le valió numerosos elogios y la atención de su padre, Ricky Martin.

En cuanto a su vida personal, Valentino es hijo de Ricky Martin y de su expareja, Jwan Yosef. Tiene un hermano mellizo, Matteo, y dos hermanos menores, Lucía y Renn, fruto de la gestación subrogada que Ricky Martin decidió emprender en 2018. Ricky, conocido por éxitos como «Livin’ la Vida Loca» y «She Bangs», ha sido un padre dedicado, compartiendo momentos familiares y apoyando a sus hijos en sus intereses y pasiones.

TikTok prepara su cierre en Estados Unidos

TikTok planea cerrar su aplicación en Estados Unidos este domingo, cuando podría entrar en vigor una prohibición federal, según informó The Information el martes, a menos que la Corte Suprema intervenga para bloquearla.

Si TikTok cierra para todos los usuarios en Estados Unidos, el resultado sería distinto al que establece la ley. La legislación solo prohibiría las descargas nuevas de la app desde las tiendas de Apple o Google, permitiendo que los usuarios actuales continúen usándola por un tiempo.