Usher revela que Justin Bieber se negó a participar con él en el Super Bowl

Usher reveló por qué Justin Bieber se negó a acompañarlo durante su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024.

«Sabes qué, no funcionó con Justin», declaró el ganador del Grammy de 45 años al programa de radio The Breakfast Club. «Honro y reconozco que mi hermano… creo que podría haber sido el hecho de que él simplemente quiere contar una historia diferente en este momento y lo entiendo».

Justin Bieber se negó a participar en el medio tiempo del Super Bowl con Usher

Usher , quien fue mentor de Justin Bieber , ahora de 29 años, cuando era un adolescente que comenzó en la industria musical a finales de la década de 2000, confirmó que tuvo una breve conversación con él para invitarlo a participar en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, sin embargo, decidieron colaborar en el futuro.

“No hay amor perdido ni nada de eso”, añadió.

El creador de éxitos como My Boo y Standing next to you también reveló que habló con varios posibles colaboradores del espectáculo de medio tiempo antes de la gran actuación, finalmente contó contó con la participación de Alicia Keys, ELLA, Jermaine Dupri, Lil Jon, Ludacris y Will.I.Am.

El espectáculo repleto de estrellas se transmitió a 30,1 millones de hogares, según Forbes, superando al show de medio tiempo del año pasado, durante el cual Rihanna reveló su segundo embarazo.

“Va a jugar el Super Bowl. Seguiré adelante y les daré eso en el futuro”, le dijo a The Breakfast Club. “Tiene una carrera que lo merece. Simplemente no sucedió, pero eso no significa que no vaya a suceder”.

La entrevista de Usher confirmó el informe de que Bieber no subió al escenario con él simplemente porque no lo emocionaba.

“No hay rencor entre Usher y Justin. Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía”, dijo una fuente después del partido.

Justin Bieber ha estado oculto en el mundo de la música desde que canceló las fechas restantes de su gira Justice en 2022 luego de su diagnóstico con síndrome de Ramsay Hunt, que dejó parte de su rostro paralizado temporalmente. Anteriormente canceló varias fechas de su gira Purpose en 2017 debido a problemas de salud mental.

Sin embargo, actuó por primera vez en más de un año en una fiesta del Juego de Estrellas de la NHL a principios de este mes.

Con información de Quién