La periodista Shanik Berman nos abrió las puertas de su casa para platicar anécdotas divertidas y entrañables junto a su hija, Karla Berman.

Más allá del hype que tuvo gracias a su participación en La Casa de los Famosos, al hablar de Shanik Berman hay que pensar en la larga trayectoria que tiene como periodista y conductora. Desde que era reportera de deportes hasta que se especializó en los espectáculos, sin olvidar que en la década de los noventa presentó uno de los talks shows nocturnos más vanguardistas de la televisión mexicana hasta ese momento: Íntimamente Shanik, en el que se hablaba de forma abierta y frontal sobre sexualidad.

Además, hay que tener en cuenta que, a la par de su carrera en los medios, Shanik también era esposa y mamá de dos hijos, Daniel (quien murió en 2004 en un accidente automovilístico) y Karla Berman, quien desde niña demostró que tenía el potencial para convertirse en la “tiburona” que es en la actualidad (no por nada forma parte del program Shark Tank México); y es, precisamente, el fuerte vínculo que une a mamá e hija el hilo conductor de esta plática que tuvimos en casa de Shanik.

Una mañana en la casa de dos famosas: Shanik y Karla Berman

“Hay veces que digo ‘Me convertí en mi mamá’”, confiesa Karla Berman, quien a diferencia de Shanik siempre ha sido “bien portada”, como constata la periodista: “Es que la traviesa soy yo y la bien portada es ella”, a lo que Karla responde en total complicidad: “Yo soy una mujer seria y formal”.

Lo cierto es que, como dice el dicho: “La manzana no cae lejos del árbol” y ahora que Karla también es mamá, reconoce que muchas de las actitudes de su mamá que la desconcertaban siendo niña, ahora las aplica ella misma con sus hijas.

“Por ejemplo, yo no me vestía nada atrevida nunca; y ahora, de repente, ya lo hago”, bromea Karla, pero más allá de eso, reconoce que la forma en la que Shanik Berman impulsó sus talentos desde muy pequeña parecían ser demasiado, aunque finalmente la llevaron al lugar en el que se encuentra ahora.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

“Había muchas cosas que, cuando yo era chica, a lo mejor yo decía: ‘Es mucha presión’. Es mucha presión que te digan que puedes con todo y por qué tienen tan altas expectativas mías y hoy pienso que tengo las mismas expectativas de mis hijas y les digo que pueden con todo. Entonces, están en el ballet y son buenas alumnas y son voluntarias”, explica Karla, con lo que queda claro que sí, en cierta forma, ya se “convirtió” en su mamá.

Shanik y Karla Berman: mamá ‘famosa’ e hija ‘shark’

“Este genio, yo lo hice solita”, comenta Shanik Berman, quien al notar el gusto y la facilidad para los números de su hija Karla, desde pequeña la convirtió en su asistente multitask y, entre sus responsabilidades, estaba hacer el balance del dinero que le daba su esposo, Jorge Berman.

“A mi hija le fascinaba la escuela y era buena en todo”, recuerda Shanik. “Entonces, un día le dije: ‘yo creo que tu papá me está fregando en el gasto y no me hace bien las cuentas’. En esa época me daba el gasto, ahora el gasto lo doy yo”, bromea.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

“Haz de cuenta que si me iba a dar dos mil pesos a la semana, ‘hoy te doy 234’ y al día siguiente, ‘te doy 186’. Y alguien que no le sabe a las matemáticas, yo decía: ‘Este nomás me anda mareando’”, añade.

Para Karla Berman, aquellas cuentas eran aritmética muy sencilla, pero de todas formas le ayudaba a su mamá. “Tenía como ocho años y sacaba mi calculadora”, cuenta la “shark”, quien le explicaba a su mamá que todo estaba en orden. Por eso su mamá le dijo: “Tú me vas a balancear la chequera” y desde niña, cuenta la periodista, puso a su hija Karla “a hacerle cositas”, pero siempre le pagaba por hacerlas.

Shanik y sus cientos de fotos con los famosos (QUIÉN )

Karla Berman, la asistente multitask de Shanik

En la época en la que era asistente de su mamá, las “cositas” que resolvía para Shanik no sólo tenían que ver con la administración de sus finanzas, Karla Berman también se convirtió en su fotógrafa personal.

“Cuando tenía Íntimamente Shanik, me llevaba toda la papelería, que fuera a imprimir las tarjetas con las preguntas, para que fuera con los invitados a ver en qué podía ayudar, y cuando ella tenía cuatro o cinco años, la enseñé a tomar fotos, porque no tenía quién me tomara fotos”, explica Shanik Berman.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

Fue en aquellos días cuando Karla Berman ayudó a su mamá a construir lo que ahora es su propia “casa de los famosos”, pues se encargó de retratarla con la infinidad de célebres entrevistados con quienes Shanik ha platicado a lo largo de los años.

“Ahí yo entrevistaba a David Copperfield, a Thalía, a Ricky Martín… y no tenía quién me tomara fotos, porque yo hacía la cita, yo iba y me la llevaba, porque siempre ha sido súper bien portada y le decía: ‘Te tienes que parar y vas a tomarme la foto así, y así, y así’”, recuerda.

“Y si salían mal…”, interviene Karla. “¿Cómo me iba? Porque aparte no eran como hoy las fotos. Había que esperar a que se revelara el rollo y de repente era: ‘Me cortaste los pies’. Y no me pagaba si le cortaba los pies”, bromea.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

“Siempre me pagó. La verdad mi mamá siempre me puso a trabajar –y mi papá también– pero siempre me pagaron. Entonces, yo desde chiquita aprendí que si trabajas, ganas dinero”, comenta Karla, quien además de ser una de las “sharks” de Shark Tank México, aumentó todavía más sus bonos en todo el país, gracias a que Shanik comentó en La Casa de los Famosos que su hija estudió en Harvard, por lo que surgió la broma con sus compañeros que decían “No se necesita ir a Harvard…” para hacer tal o cual cosa. “Ahora todo mundo sabe que estudié en Harvard”, reconoce Karla.

Shanik Berman y su hija Karla Berman (QUIÉN )

Sin embargo, sobre este nuevo episodio que marcó un intenso y novedoso episodio, en 2024, en la larga carrera de Shanik Berman, su hija Karla Berman tiene las cosas muy claras.

“Creo que ya todo el mundo se dio cuenta que mi mamá dice lo que piensa, pero jamás lo hace con mala intención y, ahora, hasta se lo festejan. Siempre digo que lo más impresionante de mis papás y de mi mamá, sobre todo, es que es más bella por dentro que por fuera”, concluye.