Tras recibir críticas, Camilo y Evaluna defienden su estilo de criar a sus hijos

A pocas semanas de darle la bienvenida a su segundo hijo, Amaranto, Camilo y Evaluna se defendieron de las críticas que generó su reciente visita al programa español El Hormiguero, donde hablaron del significado del nombre de su bebé y mostraron el collar, hecho con leche materna de su esposa, que lleva el cantante.

La famosa pareja compartió un video en su canal de Youtube en el que hicieron frente a los comentarios negativos que han recibido en redes sociales y defendieron su derecho a llevar una crianza respetuosa y propia a su estilo de vida.

Camilo y Evaluna se defienden de las críticas

“Desde que yo estaba muy chiquita, siempre me imaginé llena de niñitos siendo mamá, con los bebés pegados a las tetas y viajando por el mundo y varios médicos me dijeron que eso no iba a ser una posibilidad, que por el desequilibrio de mis hormonas, por mis ovarios, que por no sé qué cosa no podía ser mamá. Yo, en vez de quedarme con eso y tener miedo de que las cosas no iban a salir como yo quería, decidí confiar”, declaró Evaluna en el video.

Gracias a que finalmente pudo cumplir el sueño de convertirse en mamá, aunque los pronósticos de los médicos no eran muy favorables, es que la intérprete valora su maternidad.

Para celebrar ese milagro en su vida fue que Evaluna le regaló a Camilo un especial recuerdo de sus días como mamá primeriza: un collar hecho con leche materna.

“Al final de la historia, ella logró ser mamá y logró dar teta a su hija, todo lo que quiso, es más me regaló un collar que ella hizo con sus propias manos, con su leche materna, en un símbolo de gratitud por haber estado a su lado confiando en los momentos de incertidumbre, pero lo que yo nunca había planeado es que cuando nosotros saliéramos a contar nuestra historia, que amamos tanto, saliera tanta gente a criticarnos”, aseguró Camilo.

Camilo y Evaluna están seguros que van por buen camino como papás

Aunque Camilo y Evaluna no se esperaban la ola de críticas que han recibido por su estilo particular de vida, el intérprete de Ni me debes ni te debo admitió que ese tipo de señalamientos los fortalecen.

“Criticaron a Evaluna por haber decidido ser madre, por haber dado teta en lugar de tetero, me criticaron a mí por tener puesto un collar hecho con su leche materna, nada de eso lo habíamos planeado, pero de algo estamos seguros y es que ese capítulo de las críticas hace que nuestro libro sea mucho más interesante”.

Por su parte, Evaluna resaltó que esta situación, lejos de afectarlos, les dejó una gran enseñanza como pareja y como papás, pues les hizo darse cuenta de que van por buen camino, siguiendo su intuición y confiando.

“Además de todos, justo eso, nos regaló una de las enseñanzas más bonitas de nuestra vida”, dijo Evaluna, mientras Camilo agregó: “Que hagas lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, si te destacas, tarde o temprano vas a ser señalado y criticado”. La cantante finalizó diciendo: “Es mucho mejor ser criticado por ser tú mismo, que por tratar ser algo que no eres”.