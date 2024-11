Tras la ausencia de Kanye West, Kim Kardashian asegura que es «madre soltera»

Kim Kardashian también admitió que se siente juzgada tras asegurar que una «madre soltera».

Hace unas semanas, una fuente cercana a Kim Kardashian dijo a People que la empresaria es «prácticamente una madre soltera» , ya que Kanye West, el papá de sus cuatro hijos; North, Saint, Chicago y Psalm, de 11, 8, 6 y 5 años, respectivamente, lamentablemente no tiene una relación cercana con ellos.

Y es ahora, cuando la socialité dio sus primeras declaraciones sobre el tema, admitiendo que esto es una realidad.

Kim Kardashian asegura que es «madre soltera»

Durante el más reciente episodio del podcast de What In The Winkler de Zoe Winkler, quien es amiga de Kim Kardashian , Kim habló sobre el acuerdo de crianza compartida con Kanye West.

“Tú y yo nos hemos conectado principalmente en lo que respecta a la crianza y el juicio, y sabes, a veces sientes que estás sola en esto”, dijo Kardashian.

La fundadora de Skims confesó que a veces también se siente abrumada por esta situación.

“Aunque tenemos grandes sistemas de apoyo y tenemos gente a nuestro alrededor, a veces, en mitad de la noche, cuando los niños están durmiendo en tu cama, dándote patadas y llorando y despertándose, es como, es…”, dijo antes de quedarse en silencio.

“No es algo de lo que hable mucho porque siento que siempre hay muchos prejuicios. O la gente siempre dice: ‘Ah, pero tienes los recursos para tener niñeras y ayuda’”.

Kim Kardashian continuó diciendo que básicamente está criando a cuatro hijos [ella misma] aquí”.

“Quiero decir, incluso cuando compartí el auto esta mañana, tenía cinco niños que tenía que llevar, vinieron dos y todos se van y quieren irse en diferentes momentos y quieren cosas diferentes”, explicó Kardashian.

“Me siento como si estuviera en una parada de boxes de un piloto de carreras, cuando dices: ‘Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, OK, vístete, vístete, péinate’”.

Kim Kardashian lleva a sus hijos a la escuela

Durante otra parte del podcast, Kim compartió que es ella quien lleva a sus hijos a la escuela sin importar las actividades que ella tenga, y justamente es ese momento cuando comparte tiempo con ellos.

“Eso es lo que realmente es importante para mí… llevarlos a la escuela todos los días es justo lo que tengo que hacer sin importar cuál sea mi horario de trabajo. Es muy importante para mí. Es como el momento en que establezco vínculos. Es cuando puedo levantarlos, prepararlos, pero es una locura», compartió.

Kim Kardashian y Kanye Weest se casaron en mayo de 2014, pero decidieron poner fin a su matrimonio en febrero de 2021 y finalmente firmaron su divorcio en noviembre de ese mismo año.

Aunque la ex pareja comparte la custodia de sus hijos, el músico ha sido señalado de ser un padre ausente.