Tiene Timberlake bronquitis y laringitis; suspende conciertos

El cantante Justin Timberlake anunció la suspensión de varias fechas de su The Forget Tomorrow Tour debido a un diagnóstico de bronquitis y laringitis.

A través de sus redes sociales, Timberlake, de 43 años, compartió que los conciertos afectados, programados entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre, se reprogramarán para febrero de 2025.

«Hola a todos. No me he sentido muy bien en los últimos shows y resulta que tengo bronquitis y laringitis. Lamento mucho decir que necesito reprogramar los próximos shows», expresó.Las fechas afectadas incluyen presentaciones en ciudades del Medio Oeste de Estados Unidos, como Chicago, Detroit, Grand Rapids, Milwaukee, St. Paul y Columbus.

El intérprete de «Cry Me a River» agradeció a sus seguidores por su comprensión durante este difícil momento y prometió compensar la espera: «Te lo compensaré».

Información tomada de Agencia Reforma