The Killers transmitió victoria de Inglaterra y luego tocó ‘Mr. Brightside’

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de The Killers durante el concierto que dio en Londres…

La banda estadounidense de rock The Killers proyectó los últimos minutos del partido de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y Holanda, y en seguida que terminó el encuentro comenzó a interpretar su mayor éxito: ‘Mr. Brightside’.

Possibly the most electric moment of my life. When the Killers livestream the Euros right before England win and they hit us with Mr Brightside. pic.twitter.com/7Hlk4RN19V

— Martin Kimber (@MrMKimber) July 10, 2024