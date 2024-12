Thalí García, de ‘La Casa de los Famosos’, fue al médico por un granito y recibió diagnóstico de cáncer

La actriz Thalí García fue una de las participantes de La Casa de los Famosos 2024 junto al cantante Lupillo Rivera, Maripily y ‘La Divaza’, sin embargo, ella fue descalificada al abandonar el reality show por propia decisión.

Ahora, a más de 7 semanas de su participación en el programa de televisión, la actriz mexicana fue diagnosticada por cáncer después de la aparición de una lesión.

¿Cómo se dio cuenta Thalí García que tenía cáncer?

Thalí García reveló detalles de los momentos antes de ser diagnosticada con cáncer y contó que todo empezó con un grano en la espalda, el cual lo extirpó, pero después surgió una mancha y permaneció ahí por algunas semanas.

“Me fui a hacer un máster en dirección y actuación a Nueva York. Hace como un año y medio me salió lo que pensé, que era un granito en la espalda, por la parte del brasier. Me lo reventé y no le tomé más importancia”, reveló la integrante del elenco de la serie El señor de los cielos, en una entrevista exclusiva a TV Notas.

Después de consultar a su médica de cabecera, la exparticipante de La Casa de los Famosos, acudió a Estados Unidos para ser evaluada, sin embargo, a consecuencia del gasto, decidió realizar los análisis médicos en México.

“A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme con un espejo. Noté una manchita negra. llamé a mi hermana y le pedí que me tomara un video para enviárselo a mi doctora, una dermaoncóloga. A ninguno nos gustó lo que se veía. Me dijo que viera a un profesional de la salud en Estados Unidos. Allá no tenía seguro y la biopsia salía carísima, por lo que decidí regresar a México”, continuó en la misma plática.

¿Qué tipo de cáncer presentó Thalí García?

El diagnóstico de cáncer de Thalí García fue presuntamente melanoma, sin embargo, gracias a una operación a la cual se sometió y a la detección temprana no presentó metástasis. Sin embargo, debe estar en constante revisión por si resurge la enfermedad crónica.

“Desde que la doctora vio mi lesión dijo que tenía que operarme. La cirugía se realizó el 21 de noviembre y fue exitosa. Hay distintos tipos de cáncer, como el melanoma,el cual afecta la piel, que aparentemente era el que yo tenía. Este fue encontrado en etapa temprana. Las raíces no habían atravesado la dermis y no llegó a los ganglios. No ocupé radioterapias ni quimioterapias”.

Ahora, ella debe estar al pendiente de aparición de otras manchas o lesiones, si llega a ver una, debe acudir de manera inmediata al médico para su evaluación.

Con información de El Financiero