Taylor Swift sube al escenario a su novio Travis Kelce en el tercer concierto que dio en Londres

En su tercer concierto en Londres, Taylor Swift sorprendió a sus fans con la presencia en el escenario de su novio, el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Vestido de smoking, Kelce acompañó a la cantante antes de que interpretara la canción “I Can Do It With a Broken Heart” en su presentación como parte de su gira “The Eras Tour”.

So the 3x Super Bowl champion tight end of the Kansas City Chiefs has joined his superstar girlfriend on stage in front of Paul McCartney and 89k in London. A real sentence. Of all the timelines, this is the greatest. Long live Taylor Swift & Travis Kelce. pic.twitter.com/lmzWy47NPF

— Jared Koller (@JaredKCTV5) June 23, 2024