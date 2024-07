Stephanie Salas desmiente rumores de embarazo de Michelle Salas

Esta semana, Michelle Salas fue protagonista de un nuevo rumor que se extendió por varios programas de espectáculos y en redes sociales: su presunto embarazo. Esto luego alguien la captó de perfil en un concierto de Luis Miguel y resaltó que su vientre se veía más abultado de lo normal.

Ante esto, durante una entrevista para el programa de radio La Caminera, que conducen Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, Stephanie Salas, la mamá de Michelle, desmintió el rumor, señalando que su hija «luego saca la pancita en las fotos».

En la sección El cofre de las preguntas súper trascendentales, Stephanie Salas respondió a la pregunta sobre el rumor que se difundió esta semana sobre su hija mayor, Michelle Salas .

El conductor Fer Gay, tras sacar una de las preguntas de un cofre, dijo: «Me tocó la pregunta polémica, de chisme».

«Se me hace que no tiene nada», comentó Salas, provocando las risas de los locutores. «Te lo juro, sí me tocó, y viste que fue al azar», señaló Fer. «Ni modo que no la pregunte porque es la que salió».

Stephanie Salas desmiente embarazo de Michelle Salas

Entonces, el presentador dijo: «¿Es cierto que tu hija Michelle está embarazada?».

A lo que Stephanie Salas contestó: «Ay, no. Adoptó un gatito, eso indica que no; obviamente, siempre que tienes una mascotita, es claro que no».

«Porque empezaron a salir rumores», preguntó Fer Gay. «Es que luego saca la pancita en las fotos», comentó Stephanie con humor.

La también actriz y cantante compartió más detalles sobre la nueva mascota de su hija: «No, pero está bien padre el gatito que adoptó, se llama Enzo. Tenía uno que adoramos, Valentino, y se murió hace poquito, fue muy triste».

Con información de Quién