Sofía Castro fue la más reciente invitada a La Magia del Caos, el podcast de Aislinn Derbez y durante su charla habló sobre una relación del pasado que calificó como tóxica. Por otra parte, también habló sobre su vida como hija de la esposa de un presidente de México.

Sofía Castro confiesa el motivo que la orilló a mudarse de México

Sofía Castro años explicó que más allá de lo que significa ser la primogénita de la hija de la Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, o la ex hijastra de Enrique Peña Nieto, por sus inseguridades, se involucró en una relación, que duró seis años, con una persona que era narcisista.

“No, no, total. O sea, para mí era normal que me celara. Para mí era normal que me mandara a cambiar. Para mí era normal. O sea, mis papás, tú no sabes cómo estaban mis papás. Fue donde más me distancié de mi familia, obviamente, donde más me distancié de mi mamá, donde más me distancié de Fernanda”, relató Sofía.

Sin temor, la actriz reveló que su mamá se percató de lo mal que estaba en ese momento, que su única salida fue sacarla del país para que ese romance terminara.

“En el 2016, a finales del 2016, llegó mi mamá y le dijo a mi papá: ‘la tenemos que sacar de México, porque si no, no lo va a dejar y se va a arruinar su vida’. Y fue cuando me mandaron a Los Ángeles”, señaló Castro.

En otra parte de la plática con la hija de Eugenio Derbez, Sofía reconoció que este tipo de relación la llevó a padecer fuertes problemas alimenticios.

“Subí muchísimo de peso y eso también me costó, porque como ya tenía problemas alimenticios, mis ojos ya… era mucho, porque obviamente, con todo el tema de bulimia y de anorexia que tuve, pues sí era como una cosa. Así lo percibía. Pues sí, es solo por hoy, ¿no? Solo por hoy, ¿cómo?, solo por hoy no vomito”, contó sobre esta delicada situación.

Sofía Castro admite que le dolió más el divorcio de Enrique Peña Nieto y su mamá que el de su papá

Posteriormente, Sofía Castro reveló que más allá de la separación de sus papás, padeció más la separación de su mamá con Enrique Peña Nieto.

“Creo que esto nunca lo he dicho. Me dolió más el divorcio de Enrique que el de mis papás. Porque yo sabía, o sea, cuando mis papás se divorciaron, yo tenía nueve, creo, nueve, diez años. Y al principio fue un divorcio complicado, pero lo manejaron muy privado y era como más interno”, explicó al respecto.

Y recodando su etapa como hija de una primera Dama de México, la intérprete dijo que le costó mucho pertenecer a la familia presidencial, pues incluso tuvo que soportar agresiones fuera del país.

“En el baño de “El Gabana” me agarró una niña del pelo y así para atrás. Y yo decía: ‘¡wow!, ¿por qué? ¿Qué te hice? Y aparte, niña, ¿tú qué sabes?’… Nada más de: ‘¡ay!, me agarré, le jalé el pelo, o me $%&/ a la hija de ‘La Gaviota’, o me $%&/ a la hija de Peña Nieto’. Nada más se les hacía muy chistoso”, detalló.

Por último, Castro indicó que, a la par de lo que estaba viviendo, también fue blanco de críticas muy crueles en redes sociales. “Insultos muy feos: ‘gorda, fea, cachetona, sin cuello, cara de tortillina’. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar. Y eran comentarios hacia mi físico muy fuertes”, comentó con tristeza.