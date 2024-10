Sofía Castro nos vuelve a sorprender con el viaje que acaba de realizar con sus amigas para celebrar una última despedida de soltera antes de darle el “sí, acepto” en la ceremonia religiosa a Pablo Bernot, y es que los novios realizaron un evento exclusivo para la boda civil contando con la presencia de personalidades como su madre Angélica Rivera, sus hermanas Fernanda y Regina Castro, así como celebridades como Irina Baeva, Fabiola Guajardo, entre otros.

Sofía Castro celebra su última despedida de soltera en Cartagena

Con la inminente expectativa que hay detrás de la boda de Sofía Castro con el empresario Pablo Bernot, los preparativos para la ceremonia religiosa están poniéndole los nervios de punta a la novia, y es que así hizo público través de sus historias de Instagram donde concompartió la conversación con su wedding planner Rodrigo Mora, donde le dice que “está consciente de su locura” al seguir haciendo ajustes para su boda. Aunque no tenemos certeza de la fecha en que se realizará esta celebración, sabemos por varios indicios de la novia que la fecha está por llegar por lo que Sofía aprovechó para realizar una última despedida de soltera en Colombia en compañía de sus amigas.

Cada día más cerca del altar:

La señora de Bernot arribó a Cartagena hace unas horas con su hermana Regina Castro, sus amigas Ana Bekoa, Yessica España, Emmanuel Chapa, Gema Garoa; fue a través de las historias de Instagram de sus amigas que nos dieron un vistazo de lo que será un fin de semana inolvidable para la novia. Además de que compartieron un poco de lo que fue su llegada a Cartagena, y es que Sofía escogió un vestido blanco totalmente ceñido al cuerpo acompañado de un velo con la leyenda “Til Death” para la velada en la que terminó bailando al ritmo de un rap mezclado con la Macarena.

Sofía se encuentra hospedada en el Evoque Club de Cartagena, un lugar completamente enfocado en darle una experiencia única a sus huéspedes, por lo que esperamos que la novia disfrute de esta última celebración antes de su boda, así que nos mantendremos al tanto de sus redes sociales para estar pendientes sobre todos los detalles de esta fiesta en Colombia.

Sofía Castro es la reina de las despedidas de soltera

Sofía Castro nos ha demostrado que no hay límite para festejar tu despedida de soltera antes de la celebración de tu boda, por lo que estos meses ha realizado varios viajes acompañada de su familia o amigos cercanos para celebrar su compromiso con el empresario Pablo Bernot. Entre sus primeras despedidas de soltera se encuentra el viaje que realizó a Bacalar junto a su prometido y sus amigas más cercanas, lo que permitió tener un viaje memorable lleno de momentos de agradecimiento, así lo expresó Sofía:

“Fue muy padre, mis amigas lo organizaron y la pasamos muy bien. Estábamos también con las parejas de Pablo, mis amigas con sus novios. Fue el pretexto perfecto para viajar un ratito, convivir y festejar”

Semanas después realizaron una fiesta con la compañía de sus papás, Angelica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, y sus hermanas, Regina y Fernanda Castro, convirtiéndola en una ocasión muy especial debido a que no suelen hacer apariciones públicas en conjunto. La celebración fue muy emotiva ya que “El Güero” sacó a bailar a su hija a la pista de baile, siendo este uno de los momentos más emotivos de la noche. En la celebración también se encontraban figuras como Alberto Arana, Thelma Madrigal, Mariana Seoane, Emmanuel Palomares, Gema Garoa, Federico Ayos, Adrián Di Monte, Cinthia Aparicio y Heydee Hofmann.

Mamá ‘gaviota’:

A finales del mes de julio tuvo una entrevista en el programa Venga la Alegría en la cual dio un adelanto sobre su próximo viaje, comentando que saliendo del foro tenía planeado un viaje a una de sus ciudades favoritas para celebrar una despedida de soltera especial con sus hermanas Fernanda y Regina Castro. Además su madre, Angélica Rivera tuvo el detalle de dejarles una nota, que decía lo siguiente: “Amores de mi vida, diviértanse mucho. Son mi vida entera las amo con todo mi ser. Que Dios las bendiga siempre. Mamá”, este emotivo mensaje lo compartió Sofía a través de sus redes sociales.

Así fue como las hermanas Castro se encaminaron a una celebración más íntima en Madrid, España; lamentablemente no todo fue de ensueño porque al llegar al aeropuerto de Madrid les notificaron que sus maletas no estaban por lo que empezaron a hacer bastante ruido en redes sociales para que les dieran una respuesta por parte de la aerolínea. Aunque este fue un mal momento, no fue un obstáculo para que la diversión y la felicidad que tenían planeada para ese fin de semana fuera interrumpida ya que al llegar fueron a festejar a un lujoso restaurante del cual compartió algunas fotos la novia para que sus seguidores fueran parte de este viaje.

Sofía Castro celebrando en Madrid su despedida de soltera (Instagram)

En las fotos que compartió puso la siguiente descripción “Una despedida de soltera perfecta”, también dio un vistazo a los platillos que degustaron esa noche y al terminar la cena fueron a pasar la noche alrededor de los clubes de moda en Madrid.

No cabe duda que Sofía le ha dado una lección a todas las novias, siendo el ejemplo perfecto de que puedes tener varias despedidas de soltera con tus círculos más cercanos para crear un ambiente increíble los meses previos a tu boda.

La boda civil de ensueño de Sofía Castro

Tras varios meses de espera, la pareja nos sorprendió en septiembre con una de las celebraciones más emotivas para llevar a cabo la boda por el civil en la que reunieron a su familia así como celebridades de la farándula mexicana que han sido amigos y testigos de su amor desde hace varios años. Sofía Castro se veía espectacular con la elección del vestido de ensueño ya que tenía unos detalles a la altura de la cadera con flores maximalistas, y en el caso de Pablo, hizo la elección de portar un traje color salmón que hacía un contraste excelente al lado de su prometida.

Así te lo contamos:

La celebración del amor de Sofía y Pablo fue una noche inolvidable para sus asistentes, entre los que se encontraban personalidades como Ricardo Korkowski, Alberto Espinoza, Carolina Rivera, Diego Cuaik, Enrique Bello, Juan Antonio Arnabad, Juan José Rivas, Adriana Rivera, entre otros. Además de que en la atmósfera se podía percibir la vibra llena de amor y felicidad que transmitían los novios convirtiendo el evento en una ocasión inolvidable.

La celebración de la boda por el civil de Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

Después de esta celebración no hemos tenido ninguna novedad sobre la posible fecha de la boda religiosa, más que algunos vistazos que ha dado Sofía sobre los preparativos de la boda así como la confirmación de que su padre, José Alberto “El Güero” Castro será el que la llevará en ese día tan especial al altar.

Aunque no tenemos nada confirmado hasta el momento, estamos muy emocionados por los detalles de la celebración que llevará al siguiente paso la relación de Sofía y Pablo que han formado desde el 2019, así que estamos seguros de que esta celebración que se realizará a lo grande dejará a más de uno suspirando al ser testigo de su amor.