Sin hablar español, Selena Gomez tuvo una gran lección gracias a ‘Emilia Pérez’

Más allá de la polémica por su actuación en español, Selena Gomez se llevó una gran lección gracias al elenco de la película ‘Emilia Pérez’.

Selena Gomez aprendió una gran lección gracias al elenco de la película Emilia Pérez, sin necesidad de hablar español.

Y es que, según dijo la multimillonaria estrella y empresaria de 32 años, sus compañeras del elenco de la película dirigida por Jacques Audiard le demostraron un amor y una generosidad como nunca antes había encontrado con otras compañeras en la industria y por ello ahora las considera como sus “hermanas”.

La gran lección que aprendió Selena Gomez en el set de ‘Emilia Pérez’

Selena protagoniza la historia junto a Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón y la mexicana Adriana Paz la película que pronto llegará a Netflix y dijo que está «tan agradecida» por todo el «amor y apoyo» que se dieron entre ellas, lo que dio lugar a una experiencia de índole profesional y humana que nunca antes había vivido en el set de ninguna producción.

Tiene sus razones:

«Somos como hermanas. Cada una de ellas me abrazó totalmente y cada una de nosotras nos ayudamos mutuamente a lo largo de toda esta experiencia. Nunca había sentido nada igual”, aseguró la también cantante y prometida del productor Benny Blanco a la revista Best.

Selena Gomez considera a sus coestrellas en ‘Emilia Pérez’ como sus hermanas (Noam Galai/Getty Images)

Más allá de la polémica, Selena Gomez gozó ser parte de ‘Emilia Pérez’

Selena Gomez elogió en especial a la actriz trans Karla Sofía Gascón, de quien dijo que se convirtió en una guía para todo el equipo. “Ser (Selena) la más joven entre estas increíbles mujeres, poder admirarlas como modelos a seguir y sentir su amor y su apoyo fue increíble”, aseguró la dueña de Rare Beauty.

Selena Gomez reconoció en especial la guía que les dio a todos Karla Sofía Gascón (Monica Schipper/Getty Images)

“Estoy muy agradecida con ellas, a Jacques Audiard, el director, y con todo el mundo. Todos nos necesitábamos para hacer esto posible», añadió.

A pesar de la polémica que se ha desatado por actuar en español sin realmente hablar este idioma (un tema que Eugenio Derbez no pasó por alto, aunque más tarde tuvo que disculparse por sus comentarios), Selena Gomez afirmó que encontró muchas similitudes entre ella y su personaje “Jessi”.

Selena Gomez interpreta a ‘Jessi’ en la película ‘Emilia Pérez’ (Getty Images)

«En realidad siento que, por muy diferente que sea Jessi, ¡me parezco a ella en muchas cosas! En cuanto Jacques me la describió, supe que tenía que interpretarla. El guión fue brillante y, como gran fan de Jacques y de sus películas, sabía que iba a ser algo muy especial. Resultó ser incluso más especial que eso», explicó la actriz de Only Murders in the Building sobre la película que ha causado revuelo desde su estreno en el Festival de Cannes, donde le valió ganar el premio a Mejor Interpretación Femenina a las cuatro protagonistas del relato.

El mayor reto de Selena Gomez al filmar la película ‘Emilia Pérez’

Además de actuar en español y luego de haber construido una carrera musical desde que era adolescente, para Selena Gomez fue todo un desafío realizar las secuencias musicales de la película Emilia Pérez, debido al alto grado de dificultad de sus coreografías.

https://www.youtube.com/embed/layK_Gj4CaM?si=z2WAKMiibi_8sP1q

«Estoy acostumbrada a las coreografías y, por supuesto, me encanta cantar y bailar, así que eso me ayudó en cierta medida. Pero esto fue muy diferente a todo lo que había hecho antes. El baile no se parecía a nada a lo que estuviera acostumbrada, y gritar las canciones y ser tan apasionada fue algo nuevo para mí. Fue todo un reto, pero me encantó», señaló.