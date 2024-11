«Sí lo quiero al canijo»: Pepe Aguilar niega diferencias con Christian Nodal

Pepe Aguilar habló sobre su relación con su yerno, Christian Nodal y aseguró que entre ellos no hay ninguna diferencia.

Pepe Aguilar habló sobre cómo tomó la noticia de la boda entre su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal, en medio de la polémica que enfrenta la joven pareja, luego de que Cazzu afirmó que ella no tenía conocimiento de que el padre de su hija y la mexicana tenían una relación previa a anunciarla.

Pepe Aguilar asegura que Christian Nodal cuida bien a Ángela Aguilar

Durante la charla que tuvo con Mariano Osorio, Pepe Aguilar aseguró que está sorprendido por la forma en que el cantautor se ha comportado con su hija después de haber confirmado su relación, aunque no dudó en advertir que siempre estará al pendiente de la vida de su hija.

Mientras el locutor le mencionaba que Nodal se tomó muy en serio el tema “Cuídamela bien”, Pepe confesó:

“¡La cuidó bien!… pues qué bueno, yo era igual, nunca, y como lo he comprobado, creo que me voy a despreocupar de mis hijos, nunca, porque, aunque sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y que la ama tremendamente, pues sigue siendo mi hija”.

De la misma manera, el patriarca de la dinastía Aguilar manifestó que sus expectativas no eran que la menor de sus hijos se casara tan joven.

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza. Los guiones te los haces tú solo, y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufres, porque tienes expectativas; claro, no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años. Entonces de repente, pues sí es un shock”, expuso el artista.

Pepe Aguilar niega diferencias con Christian Nodal

No obstante, Pepe mencionó que la historia entre los cantantes de regional mexicano le recordó a lo vivido con su mujer, Aneliz. “O sea, yo llevo 28 años de casado con mi esposa, voy a cumplir, y me casé con ella cuando ella tenía 20 años, ¿quién dice que hay un script?”, declaró.

De la misma manera, el también empresario se refirió a los rumores con respecto de que Christian tenía miedo de pedirle la mano de Ángela porque sabía de su mal carácter.

Pepe Aguilar y Christian Nodal tienen una gran relación. (Instagram)

“Si te dicen que soy un desgraciado, que no se puede lidiar conmigo, que tengo malos modos y que a lo mejor te trato mal, créeles, si te dicen que soy el tipo más bondadoso, más buena onda, más dadivoso, caritativo, compasivo, créeles, porque sabes que, soy las dos cosas, depende como llegues”, subrayó.

Por último, Pepe Aguilar aseguró que no tiene ninguna diferencia con Nodal, y que incluso siente cariño por él.

“Sí se da a querer, me cae muy bien, no hasta, siempre me cayó bien, y me sigue cayendo bien, aquí está en el camerino de al lado, no hay ningún tema ahí”, expresó.