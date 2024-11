El cantante Shawn Mendes, quien se presentará en el Corona Capital 2024, confirmó que él y su ex, Camila Cabello, ya “no han estado muy unidos”.

Él ya está en la Ciudad de México para participar en el segundo día del festival Corona Capital. Sin embargo, la otra noticia que nos tiene impactados es que Shawn Mendes confirmó que rompió toda comunicación con su ex novia, Camila Cabello (quien recientemente dijo que se arrepentía de haberse reconciliado con el canadiense) al asegurar que «no han estado muy unidos» últimamente.

Shawn Mendes y Camila Cabello ya no se hablan

El cantante de «Nobody Knows», de 26 años, declaró recientemente que considera a la intérprete de «Havana», de 27 años, de la que se separó en noviembre de 2021 tras dos años de relación, «una de sus mejores amigas».

Déjenlo encontrar su camino:

Espectáculos

Sin embargo, ahora Shawn admitió que aunque siempre compartirán un vínculo especial, se han distanciado en los últimos «dos años». Asimismo, recientemente puso fin a las especulaciones que giran en torno a su sexualidad y aseguró que se encuentra en una etapa de exploración y autodescubrimiento.

Shawn y Camila regresaron y finalmente terminaron y no estado «unidos» en los últimos dos años (Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)

Shawn Mendes confirma que rompió toda comunicación con su ex, Camila Cabello

En declaraciones a Zane Lowe en Apple Music 1, Shawn Mendes dijo que él y Camila Cabello ya no están en comunicación, a pesar de todo lo que vivieron en su romance.

Más abierto a entenderse:

Espectáculos

«Creo que no hemos estado muy unidos en los últimos dos años, pero realmente nos conocemos. Pasamos mucho tiempo juntos; realmente conocemos el corazón del otro. Incluso con todo el ruido y el alboroto, podemos ver a través de la página web del otro con bastante facilidad. Y es agradable tener eso», aseguró el cantante.

Shawn admitió que la pareja no ha estado muy unida últimamente después de que él admitiera que se frustra cuando se especula que están «el uno contra el otro» porque ella sigue siendo alguien en quien puede confiar.

«Me pone nervioso incluso hablar de ello, por lo que pueda decir la gente. Pero, sinceramente, si algo le pasara a mi familia o a mí, ella sería probablemente la primera persona a la que llamaría, hasta el día de hoy. Nuestra relación me está enseñando lo que significa el amor, a lo grande», dijo previamente a The New York Times.

Shawn Mendes y Camila Cabello (Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock/Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock)

Shawn Mendes y el poder sanador de la música

En 2022, Shawn canceló abruptamente una gira internacional de dos años con más de 80 fechas por problemas de salud mental, ya que estaba «gravemente deprimido» y ya no se sentía él mismo. «Podía soportar los espectáculos y encontrar la belleza en ellos. Pero cuando bajaba del escenario, no me reconocía. Era una cáscara, como hablar con una pared», reflexionó en aquel momento.

Shawn Mendes lanzó su nuevo álbum autotitulado ‘Shawn’ (Instagram / Shawn Mendes)

El viernes 15 de noviembre, Shawn Mendes publicó su álbum más íntimo autotitulado Shawn, y anteriormente describió la música como «una medicina».

Tienes que verlo:

Espectáculos

Shawn Mendes lanzó su nuevo álbum autotitulado ‘Shawn’ (Instagram / Shawn Mendes)

Al compartir un tráiler de la continuación de «Wonder» de 2020, escribió: «La música realmente puede ser medicina. Hace dos años sentía que no tenía ni idea de quién era. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en el pánico total. Así que estar aquí ahora con 12 hermosas canciones terminadas es como un regalo».