Shannen Doherty pide manutención a su ex para su tratamiento contra el cáncer

Shannen Doherty realizó una nueva solicitud de manutención conyugal a su ex esposo Kurt Iswarienko, pues asegura que no tiene la capacidad económica para poder pagar sus tratamientos contra el cáncer.

La actriz de 53 años presentó la solicitud en Los Ángeles el pasado 14 de junio en donde la actriz solicita un pago mensual de manutención conyugal retroactivo al 1 de junio de 2024.

​

Shannen Doherty solicita manutención a su ex

​Shannen Doherty solicitó un pago mensual de manutención conyugal de 15 mil 343 retroactivos en 1 de junio de 2024 y además también le solicitó a su ex esposo la contribución de 9 mil 100 dólares por honorarios para sus abogados.

La actriz reveló que como resultado de sus problemas de salud no ha podido trabajar y tampoco tiene propuestas de trabajo en un futuro cercano por lo que todos los ingresos que recibe son de regalías de sus trabajos que realizaba antes de casarse.

«Como resultado de mis recurrentes problemas de salud, he sido en gran medida incapaz de trabajar y no tengo perspectivas de empleo en el futuro. En la actualidad, prácticamente todos los ingresos que percibo son ingresos residuales de trabajos que realizaba antes de casarme», declaró Doherty.

La intérprete explicó que a partir del 30 de junio de 2024 la serie Hechiceras no estará disponible en ninguna de las plataformas de streaming, lo que significa que sus ingresos disminuirán drásticamente.

Shannen Doherty ya no tiene ingresos

«La mayor parte de mis ingresos residuales provienen de una serie de televisión llamado ‘Hechiceras’. Recientemente me enteré de que ya no se emitirá en ninguna de las principales plataformas de streaming después del 30 de junio de 2024. Como resultado, mis futuros ingresos residuales disminuirán drásticamente», continúa la petición.

Shannen Doherty explicó que su ex esposo cuenta con los medios suficientes para apoyarla económicamente con sus gastos médicos, que de acuerdo a la actriz ascienden a 21 mil dólares anuales, aunque destacó que pronto «aumentarán dramáticamente» pues mencionó que perderá su seguro m

Finalmente, la actriz reveló que su ex, Kurt Iswarienko, tienen las posibilidades económicas para poder ayudarla con una pensión conyugal pues considera que con el estilo de vida que él mantiene podría ayudarla con los gastos médicos.

«Mientras yo no he podido trabajar, incurriendo en gastos médicos exorbitantes no cubiertos por el seguro para someterme a tratamientos experimentales con la esperanza de prolongar mi vida, Kurt ha estado utilizando el avión, gastando miles de dólares en spas médicos, joyerías, Gucci y en vuelos para su ‘agente’, mientras simultáneamente afirma que no tiene fondos suficientes con los que mantenerme», alegó Doherty.