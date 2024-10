Shakira suspende varios conciertos de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que decidió suspender varios conciertos de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, los cuales estaban programados para realizarse entre el 9 de noviembre y el 15 de diciembre en Estados Unidos.

Shakira cuenta su versión sobre las acusaciones de la Hacienda española

La intérprete de ‘Hips Don’t Lie’, que tiene a sus hijos Milan, de 11 años, y Sasha, de nueve, con el ex futbolista Gerard Piqué, publicó en el diario español El Mundo una poderosa carta: «Quiero dejar a mis hijos el legado de una mujer que explicó sus razones con calma y a su tiempo, cuando lo consideró necesario, no cuando se vio obligada a hacerlo. Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerlos, para estar a su lado y para seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpa».

Shakira acusó a las autoridades españolas de «quemarla en la hoguera» para quedar bien.

La estrella colombiana afirmó que todo lo que ganó mientras residió en España se lo quedó la Agencia Tributaria española, una institución a la que comparó con la Inquisición, en la carta publicada este miércoles.

«Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español», escribió la artista de fama mundial, quien el año pasado alcanzó un acuerdo para declararse culpable de fraude fiscal y pagar una multa millonaria a cambio de evitar un juicio en España por evadir el pago de unos 14,5 millones de euros de impuestos en España entre 2012 y 2014.

«El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no porque trabajara poco, como todo el mundo sabe», puntualizó.

La cantante -que se separó de Gerard en 2022- añadió: «Lo que parecía una forma educada de formalizar mi situación resultó ser una trampa. Una persona que pasa su tiempo recorriendo el mundo no puede tener la intención de ser residente fiscal en un lugar solo porque la persona con la que mantiene una relación en ese momento vive allí».

Shakira llegó a un acuerdo con Hacienda por sus hijos

Shakira insistió en que «siempre ha cumplido» con sus obligaciones fiscales, pero cree que ahora es el momento de hablar claro.

«Habrá quien se pregunte por qué me molesto en hacer estas declaraciones ahora. La primera razón son mis hijos, aseguró.

Hemos vivido una época marcada por un tono de prepotencia por parte del Estado, pero intimidar no es lo mismo que dar razones.Las cosas no se solucionan quemando a un personaje público en la hoguera cada año como si fuera un juicio de la Inquisición para recuperar el prestigio perdido».