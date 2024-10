Shakira advierte que sobre su proceso de sanación: “Me llevará varios álbumes”

La cantante colombiana habló sobre el duelo que ha vivido tras su separación del papá de sus hijos.

Recientemente, Gerard Piqué habló por primera vez de manera abierta de su separación de Shakira , asegurando que las cosas que se contaron no fueron exactamente como ocurrieron.

Ahora, la cantante colombiana ha vuelto a reafirmar su sentir, y durante una entrevista que le concedió a la revista GQ advirtió que su proceso de sanación será largo y que le llevará varios álbumes, dejando en claro que su desahogo no terminará con Las mujeres ya no lloran, su más más reciente disco que también da nombre a su próxima gira mundial.

Shakira advierte que su proceso de sanación es largo

En entrevista con la publicación, Shakira habló sobre el trabajo personal que hizo en su nuevo álbum, el cual se vio reflejado en exitosas canciones Te felicito, Monotonía y Bzrp Music Sessions, Vol. 53. “No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto”, contó.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continuó: “El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, explicó.

Shakira (Instagram)

Tras hacer un repaso sobre su faceta como compositora, la barranquillera reflexionó sobre su visión del amor. “No es la misma”, aseguró. “El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro”, agregó la cantante.

“El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará unos álbumes! Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”, advirtió.

Shakira ahora tiene otras prioridades

Luego de su ruptura con Gerard Piqué, Shakira ha permanecido oficialmente soltera, a pesar de los rumores que apuntaban que salió con Lucien Laviscount o Lewis Hamilton.

“No puedo decir que soy una escéptica absoluta del amor. Existe, pero para un grupo selecto de gente”, declaró la intérprete de Can’t remember to forget you al medio. “Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos”, insistió.

Shakira, Sasha Pique y Milan Pique (Jason Kempin/Getty Images for MTV)

La cantante colombiana puntualizó que actualmente está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, incluso por encima de su carrera. “Me tomo con mucha seriedad esa tarea de ser madre: intentar que haya dos personas decentes más en este mundo, y que ojalá sean mis hijos”, compartió.

Finalmente, al reflexionar sobre su nueva vida, la cantante ha destacado que la amistad ha sido el mayor regalo que recibió tras su dolorosa separación. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos”, expresó. “Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos.