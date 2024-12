Selena Gómez se defiende de Eugenio Derbez por sus duras críticas: “Entiendo de dónde vienes”

En un reciente episodio del podcast de la youtuber Gaby Meza, el comediante mexicano Eugenio Derbez expresó críticas hacia la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez, centrándose en su acento al hablar español. Derbez comentó que la forma en que Selena hablaba el idioma era “indefendible”, y se mostró sorprendido de que este aspecto no hubiera sido discutido en festivales como Cannes o en Estados Unidos, donde la película fue premiada.

Las declaraciones de Derbez generaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde los seguidores de Selena Gómez y del cine en general defendieron a la actriz y cantante. Muchos usuarios señalaron que Derbez había enfrentado críticas similares por su acento en inglés en proyectos como Coda.

Durante el podcast, Derbez mencionó que, al ver la película, él y otros presentes se sorprendieron por el acento de Gómez. “Yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto’”, afirmó, sugiriendo que la falta de discusión podría deberse a que la película está subtitulada y muchos críticos no hablan español.

Pero Selena Gómez no se quedó callada y le respondió al comediante mexicano. En TikTok, la cantante comentó el video donde aparece Derbez hablando de ella: “Entiendo de dónde vienes… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

Algunos fans aplaudieron la respuesta de Selena Gómez y escribieron duras críticas en contra de Eugenio Derbez

Internautas destrozaron a Eugenio Derbez por sus declaraciones contra Selena Gómez



El tema se volvió viral en redes sociales y atrajo todo tipo de comentarios, principalmente en contra de las críticas de Eugenio Derbez. Esto es lo que se puede leer:

“Pero si en la película dice que ella se crió en Estados Unidos”, “Derbez también habla con mucho acento en sus actuaciones, ¿cómo se atreve a criticarle eso?”, “Cuando la envidia da su opinión se expresa así, Selena Gomez para el dolor de muchos todo lo que toca lo convierte en oro, de trabajo así que estos expertos de nada, no saben nada”, “Eugenio tampoco habla un inglés como si fuera su primera lengua y aún así les gustó a los americanos, porque de eso se trata. Hay muchas hispanos con acento y visera”, y “Pero si HOLAAAA Eugenio Derbez hablando inglés en la películas americanas”, “Así es como vemos todos las actuaciones de los Derbez”.

Además, los usuarios de redes sociales aprovecharon el momento para hablar de aquella polémica que el comediante protagonizó cuando aseguró que le sorprendía que los jóvenes se interesaran por conocer el salario que tendrían si trabajaran con él:

“Eugenio Derbez es el indefendible y no tiene nada que opinar. ¿No era el que no quería pagarle a jóvenes trabajadores ya que la experiencia ganada era lo que deberían agradecer y no pedir dinero?”.