Selena Gomez llora al hablar de la situación de los migrantes en Estados Unidos

La actriz y cantante lamentó la terrible situación por la que está pasando la comunidad latina en Estados Unidos.

Selena Gomez volvió a acaparar la atención de los medios y de los cibernautas, pero esta vez no fue por su reciente actuación en la polémica película Emilia Perez, del director francés, Jacques Audiard, sino por un motivo profundamente emotivo.

Durante una reciente transmisión en vivo, la actriz y cantante no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la difícil situación que viven los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Selena Gomez rompe en llanto al hablar sobre la situación de los inmigrantes indocumentados

Selena Gomez , quien a lo largo de su carrera ha sido conocida por su activismo y su compromiso con diversas causas sociales, se mostró visiblemente afectada al abordar el tema de las deportaciones y el impacto devastador que estas tienen en las familias con miembros indocumentados.

«Ojalá pudiera hacer algo», declaró Selena Gómez sobre las deportaciones de los latinos en Estados Unidos. Toda mi gente está siendo atacada; los niños. No entiendo. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo posible, lo prometo.

La empresaria, quien ha sido una voz constante en defensa de los derechos de los inmigrantes, recordó la historia de su propia familia. En los años 70, su tía cruzó la frontera entre México y Estados Unidos escondida en la parte trasera de un camión.

Selena Gomez (Getty Images)

Sus abuelos la siguieron y su papá nació en Texas poco después. Selena nació en 1992 como ciudadana estadounidense gracias a que su familia había arreglado su situación migratoria.

Selena Gomez seguirá usando su voz para abogar por los migrantes

Selena Gomez también habló sobre su docuserie Living Undocumented, que narra la dura vida de ocho familias de inmigrantes sin papeles en regla que afrontan el peligro de ser deportadas tras años de haber vivido en Estados Unidos.

Selena Gomez (Kevin Winter/Getty Images)

La serie ha sido aclamada por su capacidad para humanizar un tema tan complejo y mostrar el corazón y la valentía de las personas afectadas.

La emotiva transmisión de Selena ha resonado profundamente entre sus seguidores y ha generado un amplio debate en las redes sociales sobre la situación de los inmigrantes indocumentados. La estrella ha dejado claro que continuará usando su voz y su plataforma para abogar por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos.

Mensaje de Selena Gomez (Instagram)

Sin embargo, borró el video de su Instagram y lo sustituyó por una historia en la que externó que «al parecer no están mostrando empatía por las personas», la cual también eliminó minutos después.