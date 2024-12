Selena Gomez anuncia su compromiso con Benny Blanco

El productor musical le propuso matrimonio a la estrella del pop después de más de un año de relación.

Selena Gomez y su novio, Benny Blanco , anunciaron su compromiso después de más de un año de noviazgo. La actriz compartió la noticia a través de un carrusel que publicó en su cuenta de Instagram, incluida una fotografía de su anillo de compromiso y una foto de ella y su pareja celebrando su compromiso entre risas y un abrazo.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometen

La futura novia también publicó orgullosa una selfie frente al espejo, mostrando aún más su nuevo anillo en sus historias de Instagram.

“El para siempre comienza ahora”, escribió Selena Gomez en la publicación de Instagram en la que muestra su anillo de compromiso. Benny Blanco celebró el momento y escribió en la sección de comentarios: “Oye, espera… esa es mi esposa”.

La pareja ha colaborado en varias canciones, incluido su éxito de 2015 Same Old Love, antes de involucrarse sentimentalmente en 2023. Después de desatar rumores de noviazgo con Blanco, Gomez confirmó su relación en diciembre de 2023, revelando que habían estado juntos durante «seis meses».

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

“Él es absolutamente todo para mí en mi corazón”, escribió en un comentario de Instagram en ese momento. “Él ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. El final… Sigue siendo mejor que cualquier otra persona con la que he estado. Hechos”.

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco

Al mes siguiente, una fuente le dijo en exclusiva a Us Weekly que Selena Gomez “nunca había estado con nadie como Blanco”.

Benny Blanco el nuevo novio de Selena Gomez (Instagram)

“A ella le encanta cómo la trata Benny: es tan amable y considerado”, dijo la fuente en enero. “Ha pasado mucho tiempo desde que sus amigos vieron a Selena tan feliz. Está radiante”. “Hace reír a Selena”, dijo una fuente a Us en mayo. “La hace sentir segura y feliz. Ambos creen que han encontrado a la persona con la que estarán para siempre”.

En febrero, Gomez ofreció una visión poco común de su dinámica con Blanco. “Sin entrar en demasiados detalles, creo que es realmente importante conocer a alguien que te respete”, explicó en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1. “Y creo que también es muy agradable apoyarse en alguien que entiende el mundo en el que vivo”. Agregó: “Pero debo decir que, en general, es lo más seguro que me siento y ha sido realmente encantador y solo he crecido a través de ello, así que es increíble”.

Selena Gomez y Benny Blancoen la segunda gala anual del Rare Impact Fund que apoya a la Salud Mental (Amy Sussman/Getty Images)

En cuanto a Blanco, expresó su entusiasmo por su romance con Gomez en mayo. “Me despierto todos los días y me miro al espejo y pienso: ‘¿Cómo sucedió esto?’”, bromeó en Today With Hoda and Jenna en ese momento. “Pero hasta que alguien lo averigüe, ¡buuuuuu!”.