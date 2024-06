Se acabó: Lupita Nyong’o explica por qué ya no hablará de su vida privada

Lupita Nyong’o ha estado saliendo con el actor Joshua Jackson, pero la actriz ha decidido mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Lupita Nyong’o está decidida a mantener su vida privada alejada de los reflectores y explicó la razón por la que ya no hablará más de ella en público.

En meses recientes, a la actriz de 41 años se la ha relacionado sentimentalmente con el actor Joshua Jackson y, aunque existen imágenes captadas por los paparazzi de ambos, ella quiere que su vida privada siga siendo privada.

La vida privada de Lupita Nyong’o ahora sí será privada

La estrella de Hollywood, quien se separó del comentarista de televisión, Selema Masekela, en 2023, explicó la razón detrás de la decisión de no hablar de su vida privada a la revista People.

«Hay tanto de mi vida que es público, como para hacer también mi vida personal una parte de la conversación pública, es una responsabilidad. Lo que he aprendido es que cuando las cosas salen mal, recuperarse de ese momento lleva más tiempo porque todo el mundo lo sabe. Así que en nombre del derecho a tener relaciones que signifiquen mucho para mí y crecer a partir de ellas en mis propios términos… quiero guardarme las cosas para mí», explicó la ganadora del Oscar a la publicación estadounidense.

¿Qué le pasa a Lupita? ¿Por qué ya no hablará de su vida privada? (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon)

¿Por qué decidió Lupita Nyong’o ya no hablar de su vida personal?

Antes de que terminara su relación con Selema Masekela y de que empezara a salir con Joshua Jackson, la actriz Lupita Nyong’o había sido mucho más abierta sobre su vida amorosa. Pero ahora, ha tomado la decisión consciente de adoptar un enfoque diferente.

Lupita Nyong’o (John Nacion/Getty Images)

“Hay una falta de control. No tengo el control de las cosas. Voy a decir una cosa: Lo maravilloso de las redes sociales es que puedo opinar sobre lo que la gente sabe de mí. Pero hay partes de mi vida en las que no controlo lo que la gente sabe. Y es desconcertante. A veces es triste, diría que incluso decepcionante y frustrante. Pero no puedo hacer nada al respecto. Así que lo que puedo hacer es salvaguardar lo que comparto tanto como sea posible, y luego dejar el resto a Dios», señaló la actriz.

Lupita Nyong’o dice que no puede controlar aquello de lo que ya habló públicamente (Theo Wargo/Getty Images)

Lupita Nyong’o y Joshua Jackson prefieren mantener su relación en bajo perfil

El año pasado, una fuente reveló que Lupita Nyong’o y Joshua Jackson trataban de mantener su romance en un bajo perfil.

«Joshua y Lupita llevan saliendo muy poco tiempo. Se están centrando en mantener su relación bajo el radar tanto como sea posible», aseguró el informante a Us Weekly.