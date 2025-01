Santa Fe Klan recibe críticas por lanzar la canción ‘Mi niño’ en medio de polémica con Maya Nazor

Santa Fe Klan desató la polémica después de que reveló que tenía tiempo sin ver a su hijo Luka, fruto de su relación con Maya Nazor.

«Su mamá se lo llevó de viaje para España y me pone triste; ella sí puede viajar con él y yo no, no me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza“, comentó el rapero durante la entrega de juguetes por el Día de Reyes.

Días después, su expareja respondió a sus declaraciones a través de su cuenta personal de Instagram, donde aseguró que el cantante solo busca hacerse la víctima.

«Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él y, sale en videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que se merece», escribió Nazor, y también aseguró que todas las decisiones sobre el pequeño son consultadas antes con Santa Fe Klan.

Aunque las acusaciones de la influencer fueron eliminadas, bastaron para que Ángel Jair Quezada publicara la cantidad mensual que destina a su hijo y expresara que, pese a cumplir con su paternidad económicamente, no puede ver a su primogénito.

“Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados”, escribió en sus instantáneas de Instagram.

Desde sus vacaciones, Maya respondió a su expareja y lo acusó de querer ejercer violencia económica, asimismo, publicó una serie de videos en los que demuestra que el cantante sí pasa tiempo con su hijo.

¿Santa Fe Klan creó polémica con su hijo Luka para promocionar su nuevo sencillo?

Entre dimes y diretes sobre lo que ocurre con su primer hijo y su expareja, el intérprete de temas como “Debo entender”, “Por mi México” y “Así soy”, reveló el estreno de su más reciente sencillo, titulado “Mi Niño”.

Debido a que su polémica con Maya Nazor comenzó tan solo unos días antes, diversos usuarios de redes sociales aseguraron que las acusaciones que hizo sobre su expareja solo tenían la finalidad de promocionar su música.

Hasta ahora, el clip que compartió con breves momentos junto a su hijo, Luka, ya cuenta con más 300 mil me gusta y comentarios como: