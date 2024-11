Salma Hayek despide a Quincy Jones con un emotivo mensaje

La actriz mexicana expresó sus condolencias por el fallecimiento del famoso músico y productor.

El mundo del espectáculo está de luto tras darse a conocer la muerte de Quincy Jones, una de las más grandes leyendas de la música. El productor y compositor falleció el pasado fin de semana a los 91 años, confirmó su familia.

Desde entonces, varios famosos reaccionaron a la triste noticia, expresando sus condolencias, entre ellas, Salma Hayek , la actriz de personalidades que lamentaron el deceso del músico y le dedicó un sentido mensaje de despedida.

Salma Hayek rinde homenaje a Quincy Jones

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de Quincy Jones, Salma Hayek recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su sentir.

Salma Hayek y Quincy Jones (Instagram/Salma Hayek )

“Desearía poder decirte las mejores palabras, mi Quincy, pero estoy demasiado triste para pensar en ellas”, inició la actriz. “A tus casi 100 años aún tenías la curiosidad de un niño y el corazón de un guerrero”, continuó en su mensaje, elogiando la personalidad única del músico.

La actriz mexicana reconoció que el músico siempre la hizo sentir como parte de su familia, además de que explicó que sostuvo interesantes charlas con Jones. “Me hiciste sentir parte de tu familia y abriste mi mente con nuevas perspectivas sobre muchos temas diferentes: medicina, tecnología, política, lealtad, historia, coraje, amistad y, por supuesto, música”, agregó

Salma Hayek y Quincy Jones (Instagram/Salma Hayek)

“Eras un coleccionista de historias interesantes y gente fascinante. Gracias por compartirlos conmigo. Siempre atesoraré en mi corazón todo lo que aprendí de tu sabiduría y amable generosidad”, agregó Salma en su mensaje. “Mi más sentido pésame a su hermosa familia”, concluyó.

Famosos reaccionan a la muerte de Quincy Jones

Fueron varios artistas los que han expresado su pesar tras el fallecimiento del afamado productor Quincy Jones, quien trabajó con estrellas de la talla de Michael Jackson y Frank Sinatra.

Quincy Jones (GettyImages)

Will Smith

Will Smith fue de los primeros famosos en recordar a Jones, quien también incursionó en la televisión como productor del programa El Príncipe del Rap que llevó a la fama al actor. “Él me defendió. Él me nutrió. Él me animó. Él me inspiró. Estaba ahí cuando lo necesitaba. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes como para volar”, expresó Smith.

Jennifer Hudson

Por su parte, la cantante y actriz Jennifer Hudson expresó que “el mundo no será el mismo sin ti, Quincy”. “¡Nunca habrá otro Quincy Jones! Ese hombre vivía y respiraba música, y su genio no tenía parangón”, aseguró.

Quincy Jones y Oprah Winfrey (Instagram/Oprah Winfrey)

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey se sumó a las condolencias para la familia del afamado productor, quien le abrió las puertas en Hollywood. “Mi vida cambió para siempre y para mejor después de conocerlo. Caminaba con el corazón bien abierto y trataba a todos como si fueran la persona más importante que jamás había conocido. Él era la Luz. Sin sombras”, expresó.