Sailor Moon Cosmos: Netflix lanzó nuevo tráiler de próxima película

Esta semana, Netflix ha entusiasmado a los fanáticos del anime al compartir un emocionante avance de su próximo lanzamiento: “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie”. Esta esperada película de anime, dividida en dos partes, adapta el arco final “Shadow Galactica” del manga original “Sailor Moon” de Naoko Takeuchi. Los seguidores de esta icónica serie podrán disfrutar de estas películas a partir del 22 de agosto en la popular plataforma de streaming.

En un precedente destacado, en junio de 2021, Netflix ya había presentado un proyecto cinematográfico de dos partes titulado “Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie” (Bishōjo Senshi Sailor Moon Eternal) a nivel mundial. Este proyecto cinematográfico sustituyó lo que hubiera sido la cuarta temporada de “Sailor Moon Crystal”, centrado en el arco “Dead Moon” del manga original. Las películas de “Eternal” fueron bien recibidas por los fanáticos y la crítica, estableciendo altas expectativas para el nuevo lanzamiento.

🌙 ✨ ¡Prepárate que ya viene la batalla épica entre Sailor Moon y Shadow Galáctica! ‘Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: La película’ llega a Netflix el 22 de agosto. pic.twitter.com/35rEnPB9x6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 26, 2024

Detrás de la realización de “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” se encuentra un equipo de talentosos creativos. La dirección estuvo a cargo de Tomoya Takahashi, conocido por su trabajo en series como “Den-noh Coil” y “Gatchaman Crowds”. El guion fue escrito por Kazuyuki Fudeyasu, quien previamente trabajó en producciones destacadas como “JoJo’s Bizarre Adventure”, “Land of the Lustrous” y “PriPara”.

Además, la nostalgia se mantuvo presente con Kazuko Tadano, el diseñador de personajes del anime original de “Sailor Moon”, continuando su labor en este proyecto. La música, elemento crucial para la atmósfera emocional de la serie, fue compuesta por Yasuharu Takanashi, reconocido por su trabajo en “Naruto Shippūden”. La dirección de arte estuvo a cargo de Yumiko Kuga, añadiendo un toque visual distintivo y cohesivo al filme.

La franquicia “Sailor Moon” ha tenido un largo recorrido en la industria del anime, con diversas adaptaciones y temporadas que han mantenido viva la pasión de los fanáticos a lo largo de los años. La tercera temporada de “Sailor Moon Crystal”, centrada en el arco “Death Busters” (también conocido como arco Infinity), se estrenó en abril de 2016 y fue transmitida en plataformas como Crunchyroll, Niconico y Hulu. Las dos primeras temporadas de “Sailor Moon Crystal” también estuvieron disponibles en el extranjero, permitiendo que los seguidores de todo el mundo pudieran disfrutar de la serie simultáneamente con su debut en Japón. Actualmente, Netflix también ofrece la serie “Sailor Moon Crystal” para sus sunoscriptores, brindando acceso a las aventuras de las guardianas en el siglo XXI.

El estreno de “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” promete ser un evento destacado para los amantes del anime y de “Sailor Moon” en particular. Con una trama llena de emociones y un equipo de producción de renombre, estas películas seguramente ofrecerán una experiencia inolvidable. ¡Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo de “Sailor Moon Cosmos the Movie” en Netflix este agosto!

Con información de Depor.com