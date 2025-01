Rubén Albarrán rompe el silencio tras ser señalado de no mantener a su hija

El vocalista de Café Tacvba hizo frente a los cuestionamientos de los medios de comunicación, en torno al conflicto legal que enfrenta con Andrea Medina, mamá de su hija Cosma.

Rubén Albarrán , vocalista de Café Tacvba, hizo frente a los cuestionamientos de los medios de comunicación, en torno al conflicto legal que enfrenta con Andrea Medina, mamá de su hija Cosma.

Después de que la actriz Ofelia Medina, tía de la ex pareja del cantante, destapó ante la prensa que el famoso no se hacía cargo de su hija, el cantante envió un comunicado para brindar su versión de los hechos, pero en esta ocasión, habló por primera vez del caso en entrevista para para el programa Ventaneando.

Rubén Albarrán rompe el silencio tras ser señalado de deudor alimentario

“Pues entre, tal vez, más popularidad, o más atención pública atraigas, pues es más probable que surjan personas que quieran aprovecharse de la situación, y sucede”, expresó Rubén Albarrán , lamentado que la actriz haya hecho público este asunto tan personal.

Al respecto de los señalamientos sobre que no deposita la pensión alimenticia para la menor, aunque él comprobó que no lo hace en California, donde la niña radica con su mamá, sino en un juzgado de Naucalpan, Estado de México, el músico explicó:

“Pues me siento triste, pero es la forma en que piensa ella y está bien. Yo tengo mi forma de pensar y de actuar y yo he actuado de buena fe, de buen corazón y pues desacuerdos siempre hay, desgraciadamente”.

Rubén Albarrán se siente tranquilo con su labor como papá

Ante la duda sobre si está tranquilo con su labor como papá, el intérprete de “Eres” refutó: “Sí, claro”; sin embargo, cuando le preguntaron cómo está Cosma, el artista indicó: “no voy a hablar más de eso”.

Y para finalizar el tema, Rubén Albarrán puntualizó: “No voy a hablar de eso, ya me he expresado, he dado las razones por las cuales yo considero que están en un error. Y bueno, pues cualquier persona puede buscar información, porque es información pública. Más de eso no voy a ahondar”.

Fue en noviembre pasado, cuando la actriz Ofelia Medina aseguró que Rubén Albarrán no se ha hecho responsable de su familia en mucho tiempo. «Si tienes un hijo con una persona tienes que ser responsable al respecto y con esa persona también», dijo. «No me siento en capacidad de hablar más. Sí me siento en la obligación de decir que Andrea merece ser tratada como un ser humano digno y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Ella está sufriendo porque es una situación dolorosa que él no reconozca a su niña ni a ella», agregó.