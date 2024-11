Rihanna es nombrada la tercera mejor artista pop del siglo XXI

Rihanna se ha convertido en una figura emblemática en el mundo de la belleza gracias al éxito de su empresa Fenty Beauty, siendo un ejemplo para artistas como Selena Gómez o Ariana Grande para explorar su faceta empresarias.

Sin embargo, en los inicios de la carrera la cantante no solo estaba centrada en la industria cosmética, ya que en un principio cautivó a la industria musical por su buen oído para crear éxitos, lo que la llevaría a convertirse en una de las artistas pop más emblemáticas de la historia de la música.

Rihanna: la artista caribeña que dominó el pop en inglés

Rihanna ha sido nombrada como la tercera mejor artista pop según la revista Billboard, ya que esta semana se reveló que la artista caribeña se encuentra entre los primeros tres lugares de la lista que reúne a las celebridades más influyentes del siglo XXI.

A principios del mes de agosto nació la iniciativa de la revista para comenzar la lista de los artistas más influyentes del siglo XXI que constituye 25 años de las figuras más representativas del pop.

Rihanna asiste a la experiencia inmersiva de su marca Fenty Beauty’s para promocionar el Soft’lit Naturally Luminous Longwear Foundation en Los Angeles, California. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Durante varios meses la publicación ha realizado ensayos que ejemplifican el ascenso de las estrellas más influyentes como Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, entre otras.

Sin embargo, esta semana fue revelado que la artista que ocupa el tercer lugar es Rihanna, una artista que a principios de los 2000´s inició su camino en la industria musical.

Con una serie de éxitos como Pon de Replay, Girl Like Me y S.O.S, entre otros; comenzó a construir una carrera que le permitió consolidarse en el género del pop para darle un giro inesperado al transformar su estilo con una mezcla entre dance-pop y R&B.

La exitosa carrera de Rihanna a lo largo de los años

Robyn Rihanna Fenty nació en Barbados, una pequeña isla del Caribe donde la pequeña Riri comenzaría a tener sus primeros encuentros con la música al formar parte de grupos de canto al lado de sus amigas.

Rihanna cantó en el escenario del Live Earth en Tokyo (Junko Kimura/Getty Images)

Sin embargo, no fue hasta el 2004 cuando firmó con la disquera Syndicated Rhythm Productions de Roger y Carl Sturken conformando una alianza que le permitió crear la canción Pon de Replay, siendo este su primer sencillo que la catapultó a la fama.

Aunque en el 2005 ya se encontraba en los primeros lugares de la lista Billboard Hot 100 aún no contaba con el reconocimiento suficiente para que la industria dejara de pensar en ella como el típico one-hit wonder.

Después de seis meses la industria volvería a poner su mirada en Rihanna con el lanzamiento de su sencillo «S.O.S», lo cual le permitiría consolidar su camino como una de las mejores artistas pop del siglo XXI gracias a sencillos como A Girl Like Me, Umbrella, Disturbia, We Found The Love, entre otros.

Rihanna realizó un performance en el medio tiempo del Super Bowl LVII en el 2023 (Gregory Shamus/Getty Images)

Rihanna se abrió paso en una la industria que no confiaba de su talento ni de sus raíces, pero esto solo fue el motor para que la cantante formara una carrera que la distinguiría por su inigualable voz.

Por lo que en la actualidad es considerada como un ejemplo a seguir por su legado en la música así como sus más recientes emprendimientos que buscan ser un referente en cuanto a la liberación femenina.