Revelan las últimas palabras de Dulce antes de su fallecimiento

El reciente fallecimiento de Dulce dejó una profunda tristeza en el medio artístico. En una emotiva entrevista para el programa Sale el Sol, Iván Cochegrus, amigo cercano de la cantante, compartió los detalles de sus últimas horas y reveló que la artista expresó temor por su estado de salud.

El productor teatral recordó la visita que realizó a Dulce el 24 de diciembre, un día antes de su partida. También desmintió rumores sobre un distanciamiento con su hija Romina, quien estuvo a su lado hasta el final.

Se revelan las últimas palabras de Dulce antes de su muerte

“Romina dos días antes me dijo que podía ir a visitarla, que le hacía muy bien, que podíamos estar los amigos, y a mí me tocó el 24. Realmente la comida se la llevé a Romina, le llevé lo tradicional de una cena navideña. Dulce comió bacalao, le dije: ‘Amiga, no puedes pasar una Navidad triste’. Una hora que yo iba a estar ahí me terminé quedando hasta las 8 de la noche. Platicamos, se levantó de su cama, se sentó, pasó al reposet”.

Aunque Dulce mostró optimismo, Iván compartió que ella tenía miedo. “En un momento que bajó Romina a tomar un café y nos quedamos solos platicando, me decía: ‘Pues tengo miedo’. Le dije: ‘Amiga, tú eres una guerrera de Dios y vas a salir adelante, así que no te preocupes’. Pero mira, el destino te da estos momentos tan tristes y que pues son incomprensibles”, expresó conmovido.

Iván señaló que, a pesar de las esperanzas depositadas en el tratamiento médico, nada hacía prever lo que sucedería. “Yo quiero decirles que no me imaginé que a la siguiente mañana íbamos a recibir esta noticia porque su situación de su cuerpo, su piel, su cabello, yo la vi perfectamente bien. Los médicos tenían muchas esperanzas en un tratamiento que le estaban dando y en el cual ella estaba evolucionando muy bien”, explicó.

En medio del duelo, surgieron rumores de un distanciamiento entre Dulce y su hija, algo que Iván desmintió rotundamente. “Dulce era una mujer que siempre tuvo una muy buena relación con su yerno, con su hija y con su nieto, y eran un muégano. En noviembre estuvimos buscando una casa, porque ya quería traer a su familia, ya no quería estar volando yendo y viniendo a Monterrey. Entonces estuvimos buscando casas, por eso yo les puedo decir que la relación era positiva”, afirmó.

Se desmienten los rumores sobre un distanciamiento de Dulce y su hija Romina

Asimismo, destacó el apoyo incondicional de Romina durante toda la enfermedad. “Romina estuvo 24 horas, siete días, ahí dormía, ahí estaba, ahí se bañaba, nunca se separó de su mamá y estuvo al pendiente”, añadió Iván.

Dulce enfrentó una dura batalla contra el cáncer, con un diagnóstico que se complicó por la cercanía del tumor a la pleura. Iván detalló que los médicos le habían retirado la mayoría del tumor y que se encontraba en tratamiento. “Era una quimioterapia que le practicaban ahí mismo en su cuarto. También le dieron un medicamento muy caro, un medicamento milagroso. Ella ya no tenía ninguna otra parte del cuerpo afectada, pero quedaba un pedacito que no se podía quitar por el riesgo de dañar el revestimiento”, explicó.

El diagnóstico llegó tras una presentación en Zacatecas, en la que Dulce tuvo que cumplir con un evento privado a pesar de estar completamente afónica. Fue entonces cuando un neumólogo descubrió el problema que desencadenaría su enfermedad.

A pesar de su partida, Iván recordó con cariño la fortaleza y profesionalismo de Dulce. “Esa tarde del 23 de diciembre las esperanzas eran satisfactorias. No sé qué pasó. Yo no me lo puedo explicar qué pasó en esa noche. Hablaré con Romina y sabremos qué fue lo que pasó”, concluyó.