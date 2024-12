Revelan estrenos de ‘The Last of Us’, ‘Euphoria’ y más

Warner Bros. Discovery reveló emocionantes detalles sobre el futuro de la plataforma de streaming Max, informó Variety.

Durante una conferencia tecnológica organizada por Wells Fargo, el CEO JB Perrette compartió un adelanto de los estrenos más esperados y los cambios estratégicos que implementará la plataforma en los próximos años.

Entre los anuncios destacados, se confirmó que la tercera temporada de The White Lotus llegará en febrero de 2025. Por su parte, los fanáticos de The Last of Us podrán disfrutar de la segunda temporada en primavera del mismo año.Además, la precuela de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, tiene previsto su estreno para finales de 2025, a pesar de haberse proyectado inicialmente para el verano.

Para los seguidores de Euphoria, la espera será más larga, ya que su tercera temporada, protagonizada por Zendaya, debutará hasta 2026.

Información tomada de Agencia Noticias