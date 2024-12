Reina Taylor Swift los premios Billboard Music 2024

Taylor Swift reinó la entrega de los Billboard Music Awards 2024 al coronarse con 10 reconocimientos que la posicionaron como la artista con más títulos otorgados por la revista especializada con una suma de 49.

La cifra de la intérprete de «Shake It Off» hizo a un lado a Drake, quien cuenta con 42 distinciones. Este 2024 es el segundo año consecutivo que la famosa se lleva una decena de premios a casa.

«Sólo quiero decir hola y gracias a Billboard, y gracias a los fans porque Billboard cuenta lo que hacen, lo que escuchan también, los álbumes que les apasionan y yo no podría tener premios como estos si a ustedes no les interesaran mis álbumes e ir a escucharlos en concierto, y todo lo que pasó con The Eras Tour y The Tortured Poets Department, así que sólo puedo decirles gracias. Significa mucho para mí que ustedes valoren las cosas que hago y la música.»Es el mejor regalo de cumpleaños que puedo recibir, así que muchas gracias», dijo la cantante en un video difundido por Billboard.

Con una ceremonia sencilla, donde fueron contados los invitados presenciales, se entregaron los reconocimientos para las figuras de la industria de la música que brillaron en cifras en las listas de popularidad durante el año.

Información tomada de Agencia Reforma