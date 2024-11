¿Qué es el SIBO, la enfermedad que padece Selena Gomez?

A través de sus redes sociales, la actriz se sinceró sobre el SIBO, una afección que afecta su digestión y bienestar diario.

Después de que Selena Gomez defendiera su apariencia física de los comentarios negativos que recibió durante la promoción de su nueva película Emilia Pérez, la cantante reveló que padece SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), una condición que causa inflamación y afecta su bienestar diario.

«Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer un monigote. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Solo soy humana», señaló.

Qué es el SIBO, enfermedad que padece Selena Gomez

En los últimos años, Selena Gomez ha sido víctima de constantes críticas por su apariencia física, situación que se ha intensificado especialmente desde que reveló públicamente su lucha contra el lupus, enfermedad autoinmune que afecta su salud.

Una vez más la ex pareja de Justin Bieber salió a defenserse tras las críticas que recibió durante la promoción de su nueva película Emilia Pérez: «Esto me enferma», dijo.

Asimismo, la cantante reveló que padece SIBO. Según Mayo Clinic, el SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es una afección en la que un exceso de bacterias crece en el intestino delgado, lo que interfiere con la capacidad del cuerpo para absorber adecuadamente grasas, carbohidratos y proteínas.

Esta enfermedad no solo afecta la digestión, sino que también puede provocar varios problemas de salud adicionales.

Aunque el SIBO suele ser una complicación asociada a cirugías abdominales, especialmente las que afectan el estómago, también puede originarse debido a problemas estructurales en el tracto gastrointestinal o enfermedades que alteren su funcionamiento normal.

El tratamiento más común para esta afección son los antibióticos, que ayudan a reducir el exceso de bacterias. En casos más graves, se puede considerar la opción de una intervención quirúrgica para corregir los problemas subyacentes.

¿Cuáles son las causas del SIBO?

El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o SIBO, ocurre cuando una situación, como una cirugía o una enfermedad, ralentiza el paso de alimentos y desechos a través del tubo digestivo, creando un entorno propicio para el crecimiento excesivo de bacterias. Además, el consumo y abuso de antibióticos es otro factor de riesgo importante para desarrollar SIBO.

Este trastorno es más común en mujeres que en hombres y puede presentarse a cualquier edad. Cabe recalcar que, Selena Gomez, quien ha pasado por cirugías complejas, como su trasplante de riñón, y actualmente enfrenta la enfermedad de lupus, está particularmente expuesta a estas complicaciones.

El lupus, además de afectar su sistema inmunológico, le ha costado la posibilidad de tener hijos, lo que ha tenido un impacto significativo en su vida personal y su salud general.