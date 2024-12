Poncho de Nigris vs. Maripily Rivera: El pleito pasaría a demanda por los comentarios del conductor

Poncho de Nigris -de 48 años de edad- será demandado en Estados Unidos por la famosa empresaria y exmodelo Maripily Rivera -de 47 años de edad-, tras comentarios del conductor en programa de televisión.

A través de su cuenta de X, Poncho de Nigris dio a conocer que será demandado por Maripily Rivera;la razón, la pelea que ambos protagonizaron públicamente en la que se lanzaron comentarios el uno al otro.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se llevará a cabo el juicio entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera.

Todo comenzó cuando durante una entrevista en el programa Hoy Día entre el ex participante de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris y la ganadora de La Casa de los Famosos Telemundo 2024, Maripily Rivera.

En la entrevista, Maripily Riveraaseguró que nadie podría vencerla en un programa televisivo como La Casa de los Famosos; ya que contaba con el apoyo incondicional de Puerto Rico.

A su vez, enfrentó a Poncho de Nigris a enfrentarse en una noche de eliminación para demostrar su punto.

Esto desató comentarios por parte de Poncho de Nigris mencionando que Wendy Guevara le ganaba en un formato como ése.

No obstante, el diálogo fue subiendo de tono ocasionando que Poncho De Nigris le dijera a Maripily Rivera que le parece “una mujer con cara de hombre”.

“Yo no soy un hombre, soy una mujer y tengo pantalones para ponerte en tu sitio. Si tú vienes y señalas a una mujer y te gusta hablar de la mujer y no respetarla conmigo no lo vas hacer”

MARIPILY RIVERA

Días después de esta polémica, nuevamente en televisión, Maripily Rivera respondió con una contundente crítica delante del influencer comparándolo con el cantante Lupillo Rivera -de 52 años de edad- pero añadiendo un insulto al decir que parecía un “pandillero”.

Las palabras de ambos rápidamente se viralizaron, generando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores y en los medios de comunicación.

Poncho de Nigris vs. Maripily Rivera: El pleito pasaría a demanda

Luego del pleito entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera en plena entrevista, Poncho de Nigris regresó a México y reveló a los reporteros que temió que lo detuvieran en Miami.

Y al parecer, en ese momento no se imaginaba que realmente sí iban a levantar una demanda en su contra tras sus comentarios.

Pues recientemente, en una publicación en X, Poncho de Nigris posteó que sería demandado en Estados Unidos por los comentarios que le hizo a Maripily Rivera.

Aparte de esto, Poncho de Nigris no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre la demanda que enfrentará en Estados Unidos y aún se desconoce cuándo se llevará a cabo el juicio.