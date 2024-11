Poncho de Nigris arremete contra su madre por exhibirlo como tacaño a nivel nacional: “Está peor que la de Gala”

El exintegrante de La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris, enfrenta un nuevo conflicto familiar luego de que su madre, Leticia Guajardo, ofreciera una entrevista en el programa De Primera Mano. En sus declaraciones, señaló que el apoyo económico que recibe de su hijo no es suficiente para cubrir los gastos del hogar.

En la entrevista, Leticia Guajardo afirmó: ”(Poncho de Nigris) cubre los gastos de mi esposo, pero es demasiado gasto, o sea, haz de cuenta que tengo un bebé en mi casa con una nana. Se imaginan que yo tengo dinero, no sé, ¿qué será?”. Estas palabras desataron una controversia que rápidamente escaló en redes sociales.

La respuesta de Poncho de Nigris

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Poncho de Nigris compartió el video de la entrevista acompañado de un mensaje donde expresó su molestia y frustración por las declaraciones de su madre. Comparó la situación con la polémica entre Gala Montes y su madre, asegurando que la suya está “peor”.

”¿Por qué no dejan de colgarse de mí? Mi mamá está peor que la de GALA. Claro que le doy dinero todos los meses. Es súper desgastante estar escuchando esto cuando siempre se le apoya económicamente. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Ya no le doy? ¿O por ser mi mamá le tengo que dar aunque hable mal de mí?”, escribió el también influencer.

Poncho reveló que esta situación no es nueva y confesó que ha estado distanciado de su madre durante un año debido a conflictos que, según él, han generado divisiones en su familia. A pesar de ello, continuó apoyándola económicamente por considerar que su conciencia no le permite dejarlos desamparados.

”Ya me alejé un año y me dolió muchísimo. Me duele más que hable mal de todos sus hijos y divida a la familia. Pero como quiera le tengo que dar porque no tengo corazón para dejarlos solos”, señaló el cantante, recordando que su padre nunca les exigió nada, solo agradecimiento.

Respuesta de Poncho de Nigris divide opiniones en redes sociales

Las declaraciones de Poncho desataron un debate entre sus seguidores. Algunos lo defendieron, señalando que no tiene la obligación de sostener a sus padres, especialmente en un contexto de conflictos familiares. Otros lo criticaron, argumentando que exponer públicamente esta situación afecta más la relación con su madre.

Por ahora, el también actor no ha dado más declaraciones sobre si tomará medidas para resolver esta problemática.