Pepe Aguilar platicó con Alan Tacher desde Nueva York sobre su más reciente tema titulado ‘Cuídamela bien’, que ha sido considerado como una indirecta muy directa para su yerno Christian Nodal.

“Qué cosa tan bizarra me ha pasado en la vida (…) La canción viene a decir muchas cosas que en determinado momento con música se entiende más que con palabras”, expresó el patriarca de la Dinastía Aguilar.

Y recalcó: “A mí me parece que es un tema que va más allá de la historia que está pasando con mi hija y su esposo, creo que se puede quedar como un tema que un padre le puede cantar a su hija que se casa”.

Pepe Aguilar cuenta la reacción de Christian Nodal al escuchar ‘Cuídamela bien’

De la misma manera, el cantante de regional mexicano contó cuál fue la reacción de toda su familia al escuchar el sencillo, incluido Nodal, sobre todo porque emplea diversas palabras que hacen alusión al cantautor sonorense, entre ellas “forajido”, “botella tras botella” y “cabr*n”.

“A todo el mundo, claro, a Christian también (…) Llegué y le dije: ‘Oye pues, mira, creo que nos está jugando todo el mundo, vamos a jugar también, ¿no?’ (…) ‘¿Pero de qué me está hablando mi suegro?’, me decía. ‘No te asustes hombre, ahí te va’”, le contó Pepe a Alan con una sonrisa.

El padre de Ángela dijo sentir un gran aprecio y cariño por el marido de su hija menor, a pesar de de los rumores : “Lo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace muchos años lo conozco, hay cariño, pues. A parte como colega, lo respeto mucho y lo admiro, se me hace un chavo que canta muy bien. Y ya cuando la escuchó se quedó como pensando y me dijo ‘A ver suegro, póngamela otra vez’ (…) Le digo ‘¿Qué pasó?’, me dice ‘Está buena, está buena, todavía no sé qué pensar’”, añadió.

Ya en confianza, el cantante de “Miedo” reveló que hubo lágrimas el día que Ángela le anunció que contraería matrimonio con el sonorense, además de manifestar que está feliz por ver a su hija y su marido muy enamorados.

“¡Qué cosa tan desagradable! Son unos verdaderos cursis todo el tiempo. Yo pensaba que yo era cursi, pensaba que mis papás eran cursis, no hombre, estos g*eyes, ¡qué barbaridad!, pero está bonito”, declaró.

Finalmente, sobre el reciente malestar gastrointestinal que provocó que Christian Nodal fuera internado de emergencia en el hospital, Pepe contó: “Sí, me enteré, claro, por supuesto. No le podían bajar la fiebre. Yo creo que está sobre trabajado”.

Desde su lanzamiento en YouTube, el pasado 27 de septiembre, el sencillo acumula más de 2,8 millones de reproducciones. “Ahora con esta canción, cuando se casa mi hija (Ángela Aguilar), es una continuación musical de la vida que tenemos”, expresó.