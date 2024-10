Hace algunos años, Paris Hilton fue diagnosticada con TDAH y al inicio de este proceso, le preocupaba sentirse «encasillada» por su neurodiversidad, pero ahora celebra el hecho de pensar de forma «audaz e inesperada» y cree que su condición le ha ayudado a «romper fronteras» y a seguir marcando tendencias.

Paris Hilton habla abiertamente sobre su diagnóstico de TDAH

En un ensayo para la revista Teen Vogue, escribió: «Al principio, el diagnóstico me parecía una etiqueta, algo que me encasillaba, que me definía por lo que no podía hacer, por lo que me hacía diferente. Es algo que solía mantener oculto, preocupada por cómo podría ser percibida. ¿Pensaría la gente que era demasiado dispersa, demasiado desconcentrada o incapaz de triunfar? Pero esos retos son sólo una cara de la moneda. La otra cara revela algo hermoso: creatividad, pasión, resistencia y una mente que piensa de forma audaz e inesperada».

«El TDAH no es una limitación, es un superpoder. Es mi arma secreta en un mundo que a menudo nos dice que vayamos a lo seguro. Mi cerebro no sigue una línea recta, sino que zigzaguea y explora territorios inexplorados, lo que me permite romper los límites y adelantarme a los acontecimientos. El TDAH es la razón por la que he sido capaz de anticiparme a las tendencias, me ha dado la creatividad para construir un imperio, el impulso para seguir superando los límites y la empatía para conectar con la gente a un nivel más profundo», añadió.

Paris, quien es mamá de Phoenix, de 20 meses, y London, de 10, con su marido Carter Reum, agradece poder «hiperconcentrarse» en sus pasiones.

«Uno de los dones más poderosos del TDAH es la capacidad de concentrarme en las cosas que me apasionan. Cuando me interesa algo, puedo perderme por completo en ello, profundizando más de lo que lo haría la mayoría de la gente. Esta capacidad ha sido la fuerza motriz de muchos de mis éxitos, porque me sumerjo en cada detalle y me obsesiono con un proyecto durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Como mi cerebro se nutre de lo nuevo, de las ideas audaces y de la innovación, veo el mundo lleno de posibilidades, y he aprendido a abrazar esa energía», agregó.

Paris Hilton revela cómo es su vida tras diagnóstico de TDH

Sin embargo, la intérprete de ‘Stars Are Blind’ también admitió que la vida con TDAH puede llegar a ser «abrumadora».

«Pero seamos realistas: El TDAH también puede ser abrumador y agotador porque mi mente está constantemente zumbando con pensamientos, ideas y distracciones. La gente a menudo ve mi lado glamuroso y exitoso, pero entre bastidores, hay días en los que el ruido dentro de mi cabeza puede ser tan fuerte que es difícil encontrar claridad», indicó.

Paris aprendió a poner en marcha estrategias para gestionar los «momentos difíciles» que experimenta.

«Con el tiempo he aprendido a gestionar mis momentos difíciles estructurando mi vida, estableciendo sistemas que me mantienen con los pies en la tierra y rodeándome de un equipo que entiende cómo trabajo mejor. Uno de mis trucos favoritos es escuchar todo lo que leo en audio. Pero incluso con estas estrategias, hay días en los que el TDAH puede parecer una tormenta en la que tengo que navegar, y no pasa nada. Es parte del viaje, y he aprendido a concederme gracia en esos momentos», explicó.