Paola Rojas se conmueve al recordar a Veronica Toussaint con emotivo mensaje

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la conductora de televisión no logró contener las lágrimas al recordar a su querida amiga.

La actriz mexicana Verónica Toussaint falleció el pasado 16 de mayo a los 48 años tras perder la batalla contra el cáncer, dejando una gran huella en el corazón de su familia y amigos cercanos.

Tal es el caso de la periodista Paola Rojas, quien fue amiga cercana de Verónica y con quien trabajó muchos años. La comunicadora recordó la gran trayectoria de su compañera, acto que provocó que la conductora de televisión se quebrara al hablar de su amistad.

Paola Rojas recuerda a Verónica Toussaint

Fue durante la presentación de su libro titulado Líderes y Aliandas, donde Paola Rojas le dedicó algunas palabras a las personas que han aportado algo a su vida con experiencias y enseñanzas, mencionando a Verónica Toussaint como una de las más importantes en su trayectoria, misma que le ha permitido estar en el lugar en donde se encuentra.

«Si aquí tocaba incluir a las maestras de vida y a quienes me abrazaron, me enseñaron y me transformaron, tenía que estar Verónica sin duda. Hay mujeres que me enseñaron desde la palabra, otras desde la amistad, otras de las que leí, otras que entrevisté, reconoció.

“Vero me enseñó desde todos esos lugares, desde una amistad entrañable y su propia experiencia con su resiliencia inmensa y los enormes esfuerzos que hizo para ganarle días a la vida. Las lecciones más importantes y más bellas me las compartió Verónica Toussaint y ella tenía que estar ahí pero no la pude entrevistar para este libro», agregó.

La periodista tuvo un momento de vulnerabilidad con los asistentes y reconoció que la pérdida de su amiga ha sido muy complicada, pues hasta ahora, no logra superar la lamentable noticia.

«Este año cuando Vero falleció me pidieron hablar de ella y primero dije que sí, pero después estaba muy descompuesta, no podía ni hablar; me disculpé y recuerdo muy bien que estaba en el escritorio en donde escribo y pensé ‘Paola, no se trata de ti’, me estaban pidiendo que hablé de Verónica Toussaint. Me llené de amor y hablé desde el corazón, todavía no puedo. Fue muy hermoso y muy emotivo, dije todo lo que pude en esa circunstancia», precisó.

¿De qué murió Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint mantuvo una dura batalla contra el cáncer durante poco más de tres años y medio. Fue en octubre de 2021 cuando a través del programa ¡Qué chulada! en el que la actriz le contó a los televidentes que se realizó los estudios necesarios, los cuales arrojaron que tenía cáncer de mama. “Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer y hoy decido compartirlo con ustedes”.



En la misma transmisión, Verónica hizo un llamado a todas las mujeres para estar en constante observación; “Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad mucho más común de lo que imaginamos”.