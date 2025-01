Obama y Jennifer Aniston: ¿Ficción o amor real en el regreso de Trump al poder?

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca estuvo marcado por el resurgimiento de rumores del supuesto romance entre Barack Obama y Jennifer Aniston.

En medio del turbulento inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, un viejo rumor resurgió con fuerza en redes sociales y ciertos sectores de los medios de comunicación: un supuesto romance entre el ex presidente Barack Obama y la actriz Jennifer Aniston.

Pero esta especulación, que más que obligarnos a preguntar si es ficción o un amor real, nos lleva a pensar en que ha recobrado relevancia en el contexto político y social marcado por la crisis migratoria, el auge de los llamados «tecnofeudalistas» y el endurecimiento de las políticas conservadoras que marcaron el regreso de Trump al poder.

¿Dónde está Michelle Obama?

Los rumores sobre un supuesto romance entre Barack Obama y Jennifer Aniston volvieron a cobrar auge luego de que Michelle Obama, esposa del ex presidente, no asistiera al funeral del ex mandatario estadounidense Jimmy Carter y, sobre todo, a la toma de posesión de Donald Trump, el pasado 20 de enero.

Además, la ex primera dama, una de las figuras más populares del Partido Demócrata, se ha mantenido en gran parte fuera del ojo público, lo que ha generado especulación sobre el estado de su matrimonio con Obama.

La estabilidad del matrimonio Obama ha sido puesta en entredicho (Barak Obama)

A finales de diciembre pasado, al darse a conocer la muerte de Carter, en sus redes sociales apareció en Instagram un mensaje publicado en conjunto con Barack para enviar sus condolencias, pero más allá de la promoción de su más reciente libro o el reconocimiento a los cuerpos de rescate que actúan en los incendios de California, Michelle sigue en bajo perfil.

Jennifer Aniston desmiente romance con Barack Obama

Recientemente, distintos medios han retomado una entrevista televisiva en la que Jennifer Aniston negó rotundamente tener un romance con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Sin embargo, llama la atención que dicha entrevista se realizó en el programa nocturno de Jimmy Kimmel en octubre pasado, y que sea ahora –en los primeros días de la segunda administración de Donald Trump– que haya resurgido.

Jennifer Aniston negó romance con Barack Obama (Amy Sussman/Getty Images)

En aquella ocasión, cuando el conductor de televisión le mostró a la actriz de Friends una portada de la revista InTouch en la que se cuestionaba la relación que existe entre ella y Obama, Jennifer aseguró que no era verdad. Además señaló que únicamente ha visto al ex presidente en una ocasión y que, por el contrario, es con Michelle Obama con quien ha tenido más contacto a lo largo de los años. “Solo lo he visto una vez. Conozco más a Michelle que a él”, aseguró.

¿Un gesto inofensivo?

Hollywood, los demócratas, los ‘tecnofeudalistas’ y el regreso de Donald Trump al poder

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido recibido con celebraciones por parte de sus seguidores, pero también con preocupación por sectores progresistas y minorías afectadas por sus políticas. La crisis migratoria en la frontera con México ha escalado, con redadas masivas y nuevas medidas para restringir el asilo político.

Los ‘tecnofeudalistas’ en la toma de posesión de Donald Trump (Chip Somodevilla/Getty Images)

Además, la influencia de los multimillonarios tecnológicos, a quienes se les ha denominado «tecnofeudalistas», va en aumento, con figuras como Elon Musk –quien forma parte del equipo de Trump– y Mark Zuckerberg, quienes tienen una cada vez más clara injerencia en la política y en la regulación de la información.

Barack Obama y Jennifer Aniston… o cómo desacreditar a los demócratas y a Hollywood en la era Trump

En este clima, en el que las fake news podrían tener vía libre en redes sociales con el aval de los propietarios de las plataformas digitales, los rumores sobre la vida privada de Barack Obama no son meras trivialidades. La propagación de este tipo de historias puede formar parte de una estrategia para desviar la conversación de temas más urgentes, como el aumento de la pobreza, la polarización política y la crisis climática; así como el atropello a los derechos humanos de los migrantes y los integrantes del colectivo LGBTQ, una situación que causó reacciones muy mediáticas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

Barack Obama en polémica al inicio del segundo mandato de Trump (Getty Images)

Al ser Obama una figura central en el imaginario estadounidense y relacionarlo con Jennifer Aniston, parecería que las especulaciones en torno a estas dos figuras, una proveniente del partido demócrata estadounidense y la otra de Hollywood, una comunidad que se ha mostrado a favor de la misma fuerza política, no es una mera coincidencia.

¿Están Jennifer Aniston y Hollywood en la mira de Donald Trump? (Getty Images)

La posibilidad de un escándalo sentimental alrededor de la figura del ex presidente y de una de las actrices consentidas de Estados Unidos puede generar interés y reforzar las narrativas que buscan desacreditar tanto el legado del ex mandatario como la influencia de la ex esposa de Brad Pitt y, de pasada, a las estructuras que representan.