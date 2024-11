“Nunca fui infiel”: Nodal responde a Cazzu y dice que Ángela Aguilar “jamás” fue su “amante”

Christian Nodal respondió a las acusaciones de Cazzu, quien rompió el silencio este jueves y compartió por primera vez que no estaba al tanto de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar hasta que se hizo pública.

Ósea que la esposa de Nodal si puede hablar del tema y contar una versión hablando de sentimientos y situaciones ajenas y Cazzu no puede hablar por PRIMERA VEZ !!!

Hazme el favor!!!! No tiene vergüenza la parejita. Cazzu habló como toda una dama 👏🏻🫶🏻.

pic.twitter.com/C82GYo0L1e — ✨𝕁𝕒𝕫𝕫💫🫧xOxO🫧 (@JazelvGl) November 1, 2024

El cantante de regional mexicano salió a dar la cara y compartir su versión de lo sucedido.

En un en vivo a través de Instagram, Nodal afirmó que nunca fue infiel mientras tenía una relación con la rapera argentina, y con quien tuvo una hija, Inti.

“Estuvimos en buenos términos, estamos de acuerdo con no estar de acuerdo, yo nunca estuve con nadie estando con Julieta. Le informé a ella, yo le dije a Julieta que sacáramos el comunicado porque quería salir con alguien y no quería que se enredaran las cosas, sale el comunicado y al día sale la foto”, dijo.

Añadió: “La realidad es esa, ella sí sabía que yo estaba con Ángela, incluso le pedí: ‘Oye, por favor ¿puedes decir que nunca fui infiel? Porque la gente está hablando m*erda y me dijo: ‘No, no, yo no estoy segura de eso’”.

Asimismo, rechazó las versiones que señalan que Ángela Aguilar fuera su amante.

“De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, y mucho menos lo que insinúan. Mi esposa jamás fue mi amante”.