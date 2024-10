Novia de Liam Payne, ‘devastada’ por supuestas infidelidades

Dentro de todos los detalles que se han revelado alrededor de la muerte de Liam Payne en Argentina hace unos días, uno en especial ha afectado profundamente a su última novia, Kate Cassidy.

De acuerdo con el New York Post, la socialité y modelo se encuentra «devastada» luego de que la policía interrogara a dos prostitutas que afirmaron haber estado con el ex One Direction poco antes de su muerte.

Payne, de 31 años, murió el pasado miércoles después de caerse de un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. Desde entonces, se informó que aparentemente estaba bajo la influencia de varias drogas que le pudieron causar alucinaciones y ataques psicóticos.»Ella acaba de escuchar sobre el tema de las prostitutas. No sabía nada al respecto. Simplemente dijo que tiene que aceptarlo. Obviamente, eso es una gran traición para ella y eso duele mucho», señaló una persona cercana a Cassidy al medio.

«No ha dejado de llorar. Está devastada. Pero afortunadamente tiene un buen sistema de apoyo a su alrededor, pero esto ha ido de mal en peor. No está bien».

Información tomada de Agencia Reforma