Nicolás Buenfil revela que pronto podría conocer a su abuelo Ernesto Zedillo

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil , continúa con la esperanza de conocer a su abuelo, luego de que hace algunas semanas hizo público su deseo de estar cerca del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Durante su charla con la prensa en la presentación de la telenovela Fugitivas, donde participa su mamá, el joven influencer compartió que podría tener un acercamiento con el político más rápido de lo que esperaba.

Nicolás Buenfil podría conocer a su abuelo Ernesto Zedillo

“¡Ay sí!, quién sabe cuándo pase eso, probablemente pronto, no sé… Pero sí, eso sí me da muchos nervios la verdad… no sé, es ex presidente de aquí (México)…”, expresó Nicolás.

El hijo de Erika Buenfil manifestó que esta emoción tiene dos orígenes, el primero es el importante cargo que su abuelo desempeñó en México de 1994 al año 2000; y el segundo, es el parecido físico que le han comentado, tiene con él.

“Creo que eso me impone muchísimo (que fue presidente) y a parte dicen que soy idéntico, entonces no sé, creo que va a ser una experiencia para mí”, declaró.

Erika Buenfil está de acuerdo a que su hijo conozca a su abuelo

Por su parte, Erika Buenfil también se refirió a los deseos de su hijo por conocer a su abuelo, destacando lo importante que sería para él este encuentro.

«Tiene mucho interés, y más adelante, que sienta esa presencia, va a ser interesante que se contacten, espero que algún día suceda, y que no se quede él con las ganas de conocer a su abuelo”, expuso al respecto.

Finalmente, la intérprete aclaró que fueron las medias hermanas de Nicolás quienes le expresaron a Ernesto Zedillo Jr. sus deseos por conocerlo.

“No lo busqué, fue por medio de las niñas. Por medio de las niñas se encontraron y entonces a mí me buscó Ernesto, su papá, y me dijo ‘mis hijas quieren conocer a Nicolás’, y ya les pasé el teléfono. Y por medio de sus teléfonos se empezaron a comunicar”, reveló la actriz.